Топ-5 самых «дорогих» вакансий Якутии😏💸

Аналитики hh.ru , крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали более 2 тысяч вакансий, размещенных в январе 2022 года в Республике Саха (Якутия), и выделили топ-5 предложений работодателей с самыми высокими заработными платам.

На первом месте в рейтинге находится вакансия начальника горного участка с заработной платой от 500 тысяч рублей на руки. В обязанности кандидата входят оперативное руководство производством горных работ, по обогащению золотосодержащих песков на обогатительных приборах; организация и контроль соблюдения технологических процессов; становление производственных заданий бригадирам и рабочим, осуществление постоянного контроля за состоянием инженерно-технических средств на участке. Также к требованиям относится наличие высшего образования по профилю «горный инженер» и опыт работы в аналогичной должности в добывающих компаниях или старательских артелях.

На втором месте – вакансия ортодонта с зарплатой от 300 тысяч рублей. Помимо профильного образования от кандидата требуется ответственное отношение к своим обязанностям, 100% выполнение внутренних стандартов; дружелюбное, заботливое отношение к пациентам клиники и искреннее желание решить их проблемы.

Третье место в рейтинге заняла вакансия бэкенд-разработчика (Senior Backend Developer) с возможностью удаленного формата работы, которому обещают 256 тысяч рублей на руки.

«В январе этого года заработную плату от 100 тысяч рублей предлагают в строительстве, продажах, для рабочего персонала и специалистов добывающей отрасли. Сейчас такие высокооплачиваемые вакансии составляют 36% от общего числа предложений, размещенных в Республике Саха (Якутия) с начала года. Работодатели чаще всего ищут кандидатов с опытом работы от 1 до 3 лет, предлагая полную занятость, либо вахтовый метод работы», — комментирует Елизавета Илюшина, руководитель пресс-службы hh.ru ДФО.

Топ-5 самых «дорогих» вакансий Республики Саха (Якутия):