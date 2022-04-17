Топ-5 министров Якутии за март по медиарейтингу

Телеграм-канал «Якутия 2100» представляет медиарейтинг министров правительства Якутии за март 2022 года

Трем министрам (Ю. Куприянов, М. Данилова, М. Терещенко) удалось сохранить место в топ-5 по итогам марта.

1 место – министр транспорта Владимир Сивцев Медиаиндекс 2329 Сообщения 568 Правительство Якутии проводит работу с РЖД о приоритетной отправке товаров первой необходимости в регион. Также Сивцев по поручению Айсена Николаева проверил ход ремонта автодороги «Нам» с подъездами к поселку Жатай и микрорайону Кангалассы.

2 место – министр культуры Юрий Куприянов Медиаиндекс 1594 Сообщения 412 В Якутске впервые за 2 года прошло масштабное шествие в национальных костюмах, приуроченное ко Дню народного мастера республики. После шествия на площади Орджоникидзе состоялось открытие Года культурного наследия народов России.

3 место – министр спорта Леонид Спиридонов Медиаиндекс 1425 Сообщения 393 В июле 2024 года в Якутске пройдут VIII Международные спортивные игры «Дети Азии». В программу Игр включен 21 вид спорта, пять из которых дополнительные, сообщил Спиридонов.

4 место – министр экономики Майя Данилова Медиаиндекс 1308 Сообщения 260 В Якутии для поддержки бизнеса в текущих условиях будут приняты беспрецедентные меры по снижению налоговой нагрузки на малый и средний бизнес и докапитализации Фонда развития предпринимательства

5 место – министр промышленности Максим Терещенко Медиаиндекс 1148 Сообщения 332 Свыше 270 млн рублей направят в 2022 году в региональный фонд развития промышленности в Якутии, созданный в республике в прошлом году для поддержки местных предприятий.

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