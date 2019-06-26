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ТОП-5 курортов Черногории: плюсы и минусы каждого из них

С каждым годом эта гостеприимная страна на побережье Адриатического моря становится всё более популярным направлением для пляжного отдыха. Причин много: безвизовый въезд для российских граждан, красивейшая природа, мягкий климат, обилие исторических достопримечательностей, вкусная еда, отличный сервис и умеренные цены. Мы решили собрать базовую информацию о пяти самых популярных курортах и проанализировать плюсы и минусы каждого из них. Уверены, что эта статья поможет вам сделать правильный выбор!

Будва

Самый востребованный курорт Черногории, что сказывается и на количестве развлечений, и, само собой, на уровне цен.

Плюсы:

  • большое количество ресторанов, кафе и баров, сувенирных магазинов
  • местные турфирмы предлагают экскурсии в любой уголок страны. Если нет желания пользоваться их услугами, можно отправиться в путь самостоятельно — автобусное сообщение между Будвой и другими городами Черногории развито отлично
  • широкий выбор жилья любой ценовой категории

Минусы:

  • шумно (но для молодёжи обилие дискотек и клубов — скорее преимущество)
  • цены выше, чем в других городах

Пляжи Будвы:

В черте города 5 общедоступных пляжей: Славянский, Ричардова глава, Могрен-1 и Могрен-2 (бесплатные), Dukley beach club (платный).

Главный пляж города (и самый загруженный в сезон) — Славянский. Любителям спокойного отдыха тут не понравится — играет громкая музыка, людно, да ещё и грязно. Зато вокруг много кафе и ресторанов, есть детские площадки и водные аттракционы. Самая чистая вода — в районе пляжей Могрен (они находятся рядом, разделены скалой), от центра города сюда можно дойти за 15-20 минут. Они же, кстати, лучше всего подходят для отдыха с детьми — вход в воду пологий, а территория маленькая, что позволяет держать ребёнка в поле зрения. На всех пляжах можно арендовать шезлонги (от €10 до €25 в день).

Герцег Нови

Этот зеленый городок, расположенный в Которском заливе, называют «ботаническим садом Черногории». Когда-то моряки привозили сюда растения из разных уголков планеты, и большинство успешно прижилось на новом месте. Гуляя по улицам, вы будете то и дело видеть гигантские кактусы, пальмы, экзотические фрукты и цветы.

Плюсы:

  • красивейший Старый город
  • зелёная территория
  • жильё дешевле, чем в других курортных городах (например, в Будве)

Минусы:

  • много лестниц, что может быть неудобно для отдыхающих с большими колясками
  • пляжи в основном бетонные
  • далековато до основных достопримечательностей страны

Пляжи Герцег Нови

В черте города преобладают бетонные пляжи, зато в окрестностях много уютных мест, куда можно добраться на катере за €2-5. Лучшим из них считается Жаница — пляж, который раньше принадлежал Иосифу Брод Тито, президенту Югославии.

Плюсы: вода настолько прозрачная, что в ней водятся морские ежи, известные детекторы чистоты моря (в центре пляжа вероятность встречи с ними минимальна); отсюда отправляются катера на остров-крепость Мамула, где также можно позагорать и искупаться.

Минусы: покрытие галечное (шезлонг можно взять в аренду тут же); температура воды ниже, чем у побережья других курортов.

Ульцинь

Курорт расположен на границе с Албанией. Славится своими песчаными пляжами (что для Черногории редкость), местами для занятий кайтсёрфингом и официальным нудистским пляжем на острове Ада Бояна.

Плюсы:

  • тут обычно теплее, чем в других регионах Черногории
  • на дне песок, поэтому вода также прогревается быстрее
  • меньше отдыхающих, чем в популярных курортных городах
  • цены на еду, сувениры, шезлонги ниже, чем в Будве

Минусы:

  • из-за того, что дно песчаное, вода тут достаточно мутная

А ещё тут мало туристов из стран СНГ, зато много албанцев. Русский язык не распространён (в отличие от той же Будвы), но без проблем можно объясниться на английском.

Ульцинь пляжи

Самый популярный пляж — Велика плажа протяжённостью 12 километров, расположенный в 5 километрах от Старого города. До нудистского пляжа — 17 километров. Если вы не хотите загорать на маленьких городских пляжах, где в сезон не протолкнуться, придётся обзавестись автомобилем или раскошелиться на такси (от €10 в одну сторону).

Свети Стефан

Идеальное место для семей с детьми и тех, кому не по душе шумная музыка и толпы туристов вокруг.

Плюсы:

  • тут тихо, чисто и малолюдно. Если захочется развлечься, всего за 15-20 минут можно на автобусе (€2) или такси (€10) приехать в Будву. Трасса проходит выше посёлка, поэтому шум машин также вас не побеспокоит.

Минусы:

  • курорт расположен на склоне горы, придётся много ходить по ступенькам, поэтому с коляской будет неудобно. Можно обойти по дороге, но в этом случае путь к пляжу удлинится примерно на километр
  • пляж покрыт крупной галькой
  • цены на жильё немного выше, чем в соседней Будве

Пляжи Свети Стефан

Береговую линию курорта делит на две части перешеек, ведущий на частный остров Свети Стефан. Справа от него находится закрытый пляж для постояльцев отеля Aman Sveti Stefan, слева — муниципальный, на котором могут бесплатно отдохнуть все желающие.

Котор

В разные периоды своей истории он находился под властью Римской империи, Венецианской республики, Австро-Венгрии, Италии… В результате такого смешения культур сформировался уникальный город, где должен побывать каждый турист, посетивший Черногорию.

Плюсы:

  • красивый Старый город, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
  • большинство ресторанов и кафе расположено в старинных зданиях
  • несмотря на обилие туристов, даже в сезон в городе очень чисто

Минусы:

  • город портовый, у причала стоят круизные катера и яхты, поэтому вода здесь достаточно грязная

Подведём итоги

Если вы едете на отдых с детьми и ищете спокойное и уединённое место, выбирайте Свети Стефан или Герцег Нови. Тем, для кого дискотеки, клубы, бары и шумные компании являются залогом отличного отпуска, понравится в Будве. Если хочется совместить пляжный отдых с осмотром природных красот Черногории, приезжайте в Ульцинь. А старинный городок Котор ждёт тех, кто хочет на денёк прервать купания и солнечные ванны, и погрузиться в историю страны.

 

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