Топ-10 ярких личностей по версии ЯСИА

Десять якутян, которые удивили в 2022 году. ЯСИА представляет топ-10 ярких личностей ушедшего года: Панда Саха, Дугуйдан Винокуров, Максим и Евгения Арбугаевы, а также другие якутяне, которые удивили всех в ушедшем году.

Панда Саха и миллиард просмотров

Якутский блогер Вячеслав Романов, известный как Панда Саха, набрал на своем YouTube-канале 2,9 млн подписчиков и миллиард просмотров. Вячеслав снимает видео о якутском быте: готовит еду, заготавливает лед и дрова, возделывает землю. За блогером следят люди со всего мира. Оказалось, что иностранцам очень интересно, как живут люди в якутском селе.

Отметим, что до введения ограничений в ТикТоке для пользователей из России Панда Саха набрал на своей странице три миллиона подписчиков.

Герой Труда России Владимир Михайлов

В День России в Кремле медаль Героя Труда Российской Федерации получил дояр сельскохозяйственного потребительского животноводческого кооператива «Крестях» Сунтарского улуса Владимир Михайлов за особые трудовые заслуги перед государством и народом.

Выживший при крушении Ан-2 Павел Кривошапкин

Самолет Ан-2 вылетел 21 июня из местности Ус Хатын в районе Якутска и пропал с экранов радаров. На борту находились два члена экипажа и пассажир, а также тонна груза. Разбившийся борт почти полностью обгорел, уцелела только хвостовая часть. 36-летнего Павла Кривошапкина спасло то, что он находился в хвосте самолета. Услышав 1 июля гул вертолетов, выживший намотал на палку спасательный жилет и пошел по направлению к месту аварии. Павла Кривошапкина обнаружили через час после того, как нашли разбившийся самолет, в пяти километрах от места крушения.

Тяга к победе Артура Бурцева

За бегуна Артура Бурцева, получившего тепловой удар на Спортивных играх народов Якутии, переживали все. Некоторые даже не надеялись, что он будет стартовать на дистанции 5000 метров. Но Бурцев показал сильный спортивный дух, он не только вышел на главный старт, но и занял первое место.

Забег Сарданы Трофимовой на престижном марафоне

Якутская легкоатлетка Сардана Трофимова пробежала Франкфуртский марафон. Она финишировала с результатом 2 часа 28 минут 50 секунд, заняв шестое место.

Дальнее путешествие на лошадях Дугуйдана Винокурова

Житель Оймяконского района Дугуйдан Винокуров, совершивший длительный поход в 11 тысяч километров верхом на якутских лошадях из Полюса холода в Москву, стал национальным героем. В сентябре он с лошадьми Хонор и Хаастаах вернулся домой, но в феврале 2023 года он отправится уже в новое путешествие. Якутский всадник отправится из села Ючюгей Оймяконского района в поселок Сеймчан Магаданской области. Коневод планирует преодолеть при минусовых температурах около 800 километров пути в течение одного месяца.

Маленькие герои Афоня Копырин и Коля Максимов

В Вилюйском районе 10-летние мальчики Афоня Копырин и Коля Максимов спасли одноклассника от сильного приступа астмы. Инцидент случился 16 ноября, когда они шли после школы на занятия по танцам. Когда их друг упал и начал задыхаться, они без промедления начали действовать. Коля Максимов сразу решил побежать в больницу и позвать на помощь. В это время Афоня Копырин быстро расстегнул куртку и шарф и начал делать массаж груди. Позже врач сказал, что первый приступ помог пережить Афоня, если бы он не оказал первую помощь, то неизвестно, что случилось бы.

Дилеана и удобные ватники

Дилеана Dillizavrik решила совместить приятное с полезным и создала удобные зимние штаны, анонс которых произвел фурор в интернете. Главным преимуществом так называемых умных ватников является то, что длина брюк рассчитана специально под унты. Это чисто якутская потребность, которая задела за душу всех жителей республики.

Претенденты на номинацию «Оскара» Максим и Евгения Арбугаевы

Фильм якутян Максима и Евгении Арбугаевых «Выход» (Haulout) вошел в шорт-лист претендентов на номинацию «Лучший короткометражный документальный фильм» премии «Оскар». Брат и сестра Арбугаевы родились в посёлке Тикси Булунского района Якутии, что, возможно, сыграло роль в выборе темы ленты. Работа Арбугаевых рассказывает о нелюдимом биологе Максиме Чакилеве, который каждый год приезжает на Чукотку, чтобы наблюдать за массовой миграцией моржей.

Народный учитель России Виктор Потапов

Президент России Владимир Путин 20 декабря в Кремле вручил государственные награды. Среди награждённых — учитель физики из Якутии Виктор Потапов. Ему присуждено почётное звание «Народный учитель Российской Федерации». Виктор Потапов — педагог высшей квалификации, внёсший вклад в становление естественно-научного образования в республике, формирование современной образовательной политики и создание педагогической школы новой формации, ученик народного учителя СССР Михаила Алексеева.