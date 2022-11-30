ТОП-10 самых высокооплачиваемых предложений о работе

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали более 2800 вакансий, открытых сегодня в Республике Саха (Якутия), и выделили топ-10 предложений работодателей с самыми высокими заработными платами.

Возглавляет рейтинг самых «дорогих» вакансия электромонтера по ремонту воздушных линий электропередачи с зарплатой от 405 000 руб. Специалист должен иметь среднее профессиональное образование, удостоверение профессии (электромонтера по ремонту воздушных линий электропередачи) и опыт работы от одного года. Со свое стороны работодатель предлагает официальное оформление, вахтовый метод работы (вахтовый цикл 56/56), проживание в благоустроенном поселке с развитой инфраструктурой (детские сады, школы, спортзалы, бассейны, ДК с кинотеатром и т.д.), полный социальный пакет (+дополнительные льготы согласно Коллективного договора) и минимальный отпуск 52 календарных дня.

На втором месте предложение для машиниста бульдозера К-702. Здесь компания готова платить от 400 000 руб. специалисту с аналогичным опытом работы от 3 лет, профильным образованием и удостоверением тракториста-машиниста с категорией «D». Кандидат должен знатьустройство бульдозера, а также основы работы навесного и рабочего оборудования.

Третье место в рейтинге заняла вакансия электромонтажника по силовым сетям и электрооборудованию оплатой труда 242 528 руб. на руки.

«Заработную плату от 100 тысяч рублей и выше предлагают 28% актуальных вакансий, открытых в Республике Саха. Чаще всего эти предложения относятся к отрасли строительства, добычи и сфере услуг для бизнеса», — комментирует Елизавета Илюшина, руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток.

Топ-10 самых «дорогих» вакансий Якутии: