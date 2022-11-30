30.11.2022
12:43
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Общество

ТОП-10 самых высокооплачиваемых предложений о работе

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали более 2800 вакансий, открытых сегодня в Республике Саха (Якутия), и выделили топ-10 предложений работодателей с самыми высокими заработными платами.

Возглавляет рейтинг самых «дорогих» вакансия электромонтера по ремонту воздушных линий электропередачи с зарплатой от 405 000 руб. Специалист должен иметь среднее профессиональное образование, удостоверение профессии (электромонтера по ремонту воздушных линий электропередачи) и опыт работы от одного года. Со свое стороны работодатель предлагает официальное оформление, вахтовый метод работы (вахтовый цикл 56/56), проживание в благоустроенном поселке с развитой инфраструктурой (детские сады, школы, спортзалы, бассейны, ДК с кинотеатром и т.д.), полный социальный пакет (+дополнительные льготы согласно Коллективного договора) и минимальный отпуск 52 календарных дня.

На втором месте предложение для машиниста бульдозера К-702. Здесь компания готова платить от 400 000 руб. специалисту с аналогичным опытом работы от 3 лет, профильным образованием и удостоверением тракториста-машиниста с категорией «D». Кандидат должен знатьустройство бульдозера, а также основы работы навесного и рабочего оборудования.

Третье место в рейтинге заняла вакансия электромонтажника по силовым сетям и электрооборудованию оплатой труда 242 528 руб. на руки.

 «Заработную плату от 100 тысяч рублей и выше предлагают 28% актуальных вакансий, открытых в Республике Саха. Чаще всего эти предложения относятся к отрасли строительства, добычи и сфере услуг для бизнеса», — комментирует Елизавета Илюшина, руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток.

Топ-10 самых «дорогих» вакансий Якутии:

  1. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи, от 405 000 руб., https://vladivostok.hh.ru/vacancy/71749888
  2. Машинист бульдозера К-702 (6 разряд), от 400 000 руб., https://vladivostok.hh.ru/vacancy/72326427
  3. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, 242 528 руб. на руки, https://vladivostok.hh.ru/vacancy/71868270
  4. Заместитель начальника станции по производству, от 230 000 до 240 000 руб. до вычета налогов, https://vladivostok.hh.ru/vacancy/71845843
  5. Начальник отдела продаж на массовом рынке, от 225 000 руб. до вычета налогов, https://vladivostok.hh.ru/vacancy/71367120
  6. Стоматолог, от 200 000 руб. на руки, https://vladivostok.hh.ru/vacancy/70952107
  7. Главный бухгалтер, от 200 000 руб. на руки, https://vladivostok.hh.ru/vacancy/73009037
  8. Начальник якутского участка инкассации (инкассация), от 195 000 до 225 000 руб. до вычета налогов, https://vladivostok.hh.ru/vacancy/72286938
  9. Водитель самосвала, от 167 000 до 334 000 руб. на руки, https://vladivostok.hh.ru/vacancy/71381876
  10. Водитель-дальнобойщик, от 150 000 до 300 000 руб. на руки, https://vladivostok.hh.ru/vacancy/72877036
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба hh.ru Дальний Восток.

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