ТОП – 10 самых популярных котиков в России — Медиалогия
Котики по упоминаемости в СМИ в 2022 г. исследовала компания «Медиалогия» за период январь– декабрь 2022 года. Определена 10-ка самых упоминаемых котов по заметности событий на основе базы СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
Британский кот Ларри прославился комментарием по поводу отставки Лиз Трасс. В Twitter-аккаунте кота Ларри, давнего обитателя резиденции премьер-министров Великобритании на Даунинг-стрит, появилось сообщение, что ему поступило предложение занять освободившееся место главы правительства. «Король попросил меня стать премьер-министром, потому что эта ерунда продолжается уже достаточно долго», — написано на странице Ларри. Несколькими минутами ранее четвероногий также предупредил британцев, что хозяйка резиденции на Даунинг-стрит покинет ее, как только ее удастся успокоить и «достать из-под стола».
Саратовский кот Пузик прославился подвигом на пожаре. Вечером 29 марта загорелась квартира, расположенная на первом этаже пятиэтажного дома на улице Крымской в Заводском районе Саратова. Пожарные приехали на вызов через три минуты после звонка. Как оказалось позже, хозяин жилья уснул со включенным телевизором, который начал гореть. Кот начал мяукать, кусать и царапать мужчину, от чего тот проснулся. Спасаясь, он забыл про своего питомца.
Пожарные вынесли Пузика из задымленного помещения на улицу, а затем принялись спасать кота. Животное откачивали около 20 минут, подавая кислород из баллона.
Спустя два дня Пузик благополучно вернулся домой из ветклиники, сообщает saratov24.tv
Второй известный российский кот — символ и хранитель Выборгского замка Филимон. Он потерялся и его разыскивала вся страна. О его спасении сообщили на странице музея в соцсети «ВКонтакте»: «Ура! Мы его нашли! Благодарим от всего сердца всех неравнодушных и особенно двух жительниц с Крепостной улицы, обнаруживших беглеца. Сэр Филимон дома», — говорится в посте. Кот «приходит в себя от стресса», уточняют в музее, сообщило РИА Новости
ТОП – 10 котиков:
Методика:
1. Рейтинг построен по заметности событий. События ранжируются по сумме заметности* сообщений, которые были посвящены конкретному событию. Заметность сообщения — показатель системы «Медиалогия», позволяющий определить наиболее яркие сообщения в наиболее влиятельных СМИ.
2. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 80 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
3. Данные для рейтинга рассчитаны по российским СМИ на 15.12.2022.
4. Период исследования: 1 января – 15 декабря 2022 года.
О компании «Медиалогия»
«Медиалогия». – независимая российская исследовательская компания в области СМИ и соцмедиа, специализирующаяся на медиаанализе в реальном времени. «Медиалогия» решает задачи мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа, позволяет оценивать эффективность PR и маркетинговых коммуникаций.
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