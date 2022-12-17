ТОП – 10 самых популярных котиков в России — Медиалогия

Котики по упоминаемости в СМИ в 2022 г. исследовала компания «Медиалогия» за период январь– декабрь 2022 года. Определена 10-ка самых упоминаемых котов по заметности событий на основе базы СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Ларри с Даунинг стрит

Британский кот Ларри прославился комментарием по поводу отставки Лиз Трасс. В Twitter-аккаунте кота Ларри, давнего обитателя резиденции премьер-министров Великобритании на Даунинг-стрит, появилось сообщение, что ему поступило предложение занять освободившееся место главы правительства. «Король попросил меня стать премьер-министром, потому что эта ерунда продолжается уже достаточно долго», — написано на странице Ларри. Несколькими минутами ранее четвероногий также предупредил британцев, что хозяйка резиденции на Даунинг-стрит покинет ее, как только ее удастся успокоить и «достать из-под стола».

Пузика вынесли пожарные

Саратовский кот Пузик прославился подвигом на пожаре. Вечером 29 марта загорелась квартира, расположенная на первом этаже пятиэтажного дома на улице Крымской в Заводском районе Саратова. Пожарные приехали на вызов через три минуты после звонка. Как оказалось позже, хозяин жилья уснул со включенным телевизором, который начал гореть. Кот начал мяукать, кусать и царапать мужчину, от чего тот проснулся. Спасаясь, он забыл про своего питомца.

Пожарные вынесли Пузика из задымленного помещения на улицу, а затем принялись спасать кота. Животное откачивали около 20 минут, подавая кислород из баллона.

Спустя два дня Пузик благополучно вернулся домой из ветклиники, сообщает saratov24.tv

Выборгский кот Филимон

Второй известный российский кот — символ и хранитель Выборгского замка Филимон. Он потерялся и его разыскивала вся страна. О его спасении сообщили на странице музея в соцсети «ВКонтакте»: «Ура! Мы его нашли! Благодарим от всего сердца всех неравнодушных и особенно двух жительниц с Крепостной улицы, обнаруживших беглеца. Сэр Филимон дома», — говорится в посте. Кот «приходит в себя от стресса», уточняют в музее, сообщило РИА Новости

ТОП – 10 котиков:

Методика:

1. Рейтинг построен по заметности событий. События ранжируются по сумме заметности* сообщений, которые были посвящены конкретному событию. Заметность сообщения — показатель системы «Медиалогия», позволяющий определить наиболее яркие сообщения в наиболее влиятельных СМИ.

2. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 80 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

3. Данные для рейтинга рассчитаны по российским СМИ на 15.12.2022.

4. Период исследования: 1 января – 15 декабря 2022 года.

О компании «Медиалогия»

«Медиалогия». – независимая российская исследовательская компания в области СМИ и соцмедиа, специализирующаяся на медиаанализе в реальном времени. «Медиалогия» решает задачи мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа, позволяет оценивать эффективность PR и маркетинговых коммуникаций.