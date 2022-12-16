ТОП-10 самых медийных глав республики

Политики новой волны: составлен рейтинг активности глав муниципалитетов в соцсетях.

Социальные сети стали привычным каналом коммуникации чиновников с населением. ЦУР Якутии составил рейтинг активности глав муниципалитетов в социальных сетях во втором полугодии. Оценивались личные аккаунты чиновников в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и в мессенджере Telegram.

Самым медиактивным в соцсетях стал глава Вилюйского района Сергей Винокуров, набрав 88 баллов. Также в ТОП-зону попали глава Мегино-Кангаласского района Дмитрий Тихонов (84 балла) и глава Мирнинского района Александр Басыров (81 балл).

Евгений Григорьев (Городской округ г. Якутск), Иван Левин (Кобяйский район), Анатолий Григорьев (Сунтарский район), Роман Щегельняк (Нерюнгринский район), Юрий Слепцов (Намский район), Александр Шестопалов (Алданский район), Иван Лаптев (Среднеколымский район), Лена Иванова (Оленекский район), Алексей Иннокентьев (Нюрбинский район) разместились в лидерской «зеленой» зоне, набрав от 60 до 79 баллов.

Аккаунты руководителей получили экспертную оценку по следующим критериям — наличие и ведение аккаунтов в соцсетях, качественные и количественные показатели. Под количественными показателями учитывалось соотношение подписчиков, которые следят за деятельностью глав на страницах к количеству избирателей в муниципальном районе.