ТОП-10 самых красивых зданий Якутска

Что такое красивое здание? Наша редакция подготовила лучшую десятку красивых зданий. Безусловно, в каждое здание вкладывается большая работа, и для каждого это здание много значит. Именно поэтому мы хотим познакомить вас с некоторыми из них и, возможно, вы увидите их под другим углом.

10 место. «Паруса» ул. Ларионова 16

Здание, покорившее сердца якутян. На всех фотографиях получается по-разному. С наступлением ночи там включается подсветка, напоминающая паруса. Для многих при виде здания, в голову приходит ассоциация с городом Дубай. Застройщик парусов — компания «Сэттэ», построившая в 2017 году, 16 этажей, имеется тёплая автостоянка, комфортабельный и с видом на протоку.

9 место. ул. Крупская 37

Габаритный жилой комплекс, расположенный напротив студенческого городка, а именно Главного Учебного Корпуса СВФУ. На данный момент идёт стройка и завершение некоторых корпусов. Застройщиком является компания «Ир-строй», разная этажность от 9-16 этажей эконом класса. Вечером включается подсветка, что придаёт определённую красоту.

8 место. ул. Лермонтова, 121а

Первый объект «Сергеляхских высот», построен в 2016 году, 16 этажей. Лучше всего любоваться зданием в ночное время, ведь сбоку здания присутствуют узоры, напоминающие якутский стиль. Немаловажно, что дом выглядит словно, изогнут.

7 место. Русский театр, ул. Ленина 21

Государственный академический русский драматический театр им. А.С. Пушкина. Основан в 1891 году. Пожалуй, в нашем списке самое старое здание, которое сохранилось по сей день и является эталоном красоты. Вечерами, когда включается подсветка колонн, от здания исходит небывалая энергетика.

6 место. «Японский дом», ул. Дзержинского 26/4.

Первое здание построенное за счет иностранных инвестиций в 2011 году. Необычный фасад отлично вписался в наш город. Очень интересный факт, что дом построен из арболитовых блоков.

5 место. ГТОИБ ул. Ленина 46/1

Здание театра оперы и балета основан в 1982 году и носит имя Д. К. Сивцева — Суорун Омоллоона, народного писателя Якутии, автора многих оперных и балетных либретто. Весьма интересный стиль здания в сочетании серого советского конструктивизма и яркого барокко. На площади можно отдохнуть, любоваться красотой театра и приятной проводить время. В скором времени театр вновь распахнёт свои двери для любителей оперы и балета.

4 место. COMPASS, ул. Лермонтова 36

Несколько лет это здание было для жителей города загадкой. Бывшая Новоапостольская церковь, никогда не была таким популярным местом каким является сегодня. Современный кластер для творчества и свободы слова. Интересно что ждёт это здание? Ведь директор «Пространства» объявил о переезде проекта.

3 место. Азимут, ул. Ленина 24

Здание ранее известное, как гостиница «Полярная звезда». Расположено в центре города, внутри установлены стеклянные лифты. Отличное здание для бизнеса, отдыха и посещений в ресторан.

2 место. Саха театр, ул. Орджоникидзе 1

Саха Академический театр носит имя П.А. Ойунского, основоположника советской литературы и общественного деятеля. Удивительное здание, находится в самом центре города. Относительно остальных театров, этот довольно молод, ведь основан он в 1999 года. Центр Олонхо, каждому жителю города стоит однажды посетить спектакли театра.

1 место. ул. Пирогова 9А

После сдачи объекта в 2016 году компания «Сэттэ», удивило горожан своей новой постройкой. В городе моментально разлетелись фотографии подъездов дома и можно было услышать фразы: «да тут подъезд круче моего дома». Единственное, в этом районе улица Пирогова имеет изношенную дорогу, по которой сложно проехаться даже на велосипеде.

Вот и завершился наш ТОП-10 красивых зданий.

Также по нашим наблюдениям в нашем городе очень много информационного шума, что делает его менее привлекательным. В прошлом году реконструкции подлежало наикрасивейшее здание прокураторы, сейчас к сожалению, он стал самым обычным.

Надеемся, что вам понравилась наша подборка.

Фотографии: @sylaas_