Топ-10 самых аварийных женских имен
Эксперты «АльфаСтрахование» изучили страховые случаи с клиентами по ОСАГО за последние три года и выяснили, что самыми частыми виновницами ДТП на дорогах России стали женщины с именами Дарья, Ксения и Анастасия. Им меньше всего «везло» на дорогах.
Среди представительниц прекрасного пола аварийным выезд больше всего становился для Дарьи (7,2%), Ксении (6,9%) и Анастасии (6,7%). Также неудачно складывалась поездка для Виктории (6,2%) и Татьяны (5,9%).
В топ-10 с небольшим отрывом также вошли Мария, Евгения, Елена, Александра и Анна.
ТОП-10 САМЫХ «АВАРИЙНЫХ» ЖЕНСКИХ ИМЕН*
Имена Частота попадания в ДТП за 2021 г., %
Дарья — 7,2%
Ксения — 6,9%
Анастасия — 6,7%
Виктория — 6,2%
Татьяна — 5,9%
Мария — 5,9%
Евгения — 5,8%
Елена — 5,7%
Александра — 5,7%
Анна — 5,6%
Эксперты «АльфаСтрахование» отметили, что имя – не является фактором, определяющим «аварийность» автомобилиста. Страховые компании не учитывают его при оценке профиля клиента. Не стоит расстраиваться, если ваше имя вошло в рейтинг, самое главное – быть внимательным на дороге и водить аккуратно.
*Исследование основано на статистике «АльфаСтрахование».
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