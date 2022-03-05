Эксперты «АльфаСтрахование» изучили страховые случаи с клиентами по ОСАГО за последние три года и выяснили, что самыми частыми виновницами ДТП на дорогах России стали женщины с именами Дарья, Ксения и Анастасия. Им меньше всего «везло» на дорогах.

Среди представительниц прекрасного пола аварийным выезд больше всего становился для Дарьи (7,2%), Ксении (6,9%) и Анастасии (6,7%). Также неудачно складывалась поездка для Виктории (6,2%) и Татьяны (5,9%).

В топ-10 с небольшим отрывом также вошли Мария, Евгения, Елена, Александра и Анна.

ТОП-10 САМЫХ «АВАРИЙНЫХ» ЖЕНСКИХ ИМЕН*

Имена Частота попадания в ДТП за 2021 г., %

Дарья — 7,2%

Ксения — 6,9%

Анастасия — 6,7%

Виктория — 6,2%

Татьяна — 5,9%

Мария — 5,9%

Евгения — 5,8%

Елена — 5,7%

Александра — 5,7%

Анна — 5,6%

Эксперты «АльфаСтрахование» отметили, что имя – не является фактором, определяющим «аварийность» автомобилиста. Страховые компании не учитывают его при оценке профиля клиента. Не стоит расстраиваться, если ваше имя вошло в рейтинг, самое главное – быть внимательным на дороге и водить аккуратно.

*Исследование основано на статистике «АльфаСтрахование».