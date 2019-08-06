ТОП-10 красивых якутских мужчин
10 место
Игорь Егоров
Певец и спортсмен Игорь Егоров расположился на 10 месте.
9 место
Михаил Гасанбалаев
Известный в Якутии КВН-щик, а такж с недавнего времени — славный труженник в ДП-1.
8 место
Сергей Шергин
Самый креативный певец республики и по соместительству диамантер.
7 место
Евгений Григорьев
Временно исполняющий обязанности заместителя главы Якутска и финалист конкурса «Лидеры России».
6 место
Leon
Восходящая звезда якутской эстрады и мечта многих якутских девушек.
5 место
Айаал Лазарев
Знаменитый якутский спортсмен, чемпион Азии по вольной борьбе
4 место
Саарын
Певец и по совместительству артист Театра Олонхо.
3 место
Владимир Бояркин
На данном месте расположился известый виртуоз-аккордеонист.
2 место
Айсен Аммосов
Серебро достается хомусисту-виртуозу и талантливому артисту Айсену Аммосову
Гран-при
Василий Афанасьев
Известный стилист, человек-праздник, король светской жизни Якутска и просто хороший человек!
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