06.08.2019
12:00
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Светская хроника

ТОП-10 красивых якутских мужчин

10 место

Игорь Егоров

Певец и спортсмен Игорь Егоров расположился на 10 месте.

9 место

Михаил Гасанбалаев

Известный в Якутии КВН-щик, а такж с недавнего времени — славный труженник в ДП-1.

8 место

Сергей Шергин

Самый креативный певец республики и по соместительству диамантер.

7 место

Евгений Григорьев

Временно исполняющий обязанности заместителя главы Якутска и финалист конкурса «Лидеры России».

6 место

Leon

Восходящая звезда якутской эстрады и мечта многих якутских девушек.

5 место

Айаал Лазарев

Знаменитый якутский спортсмен, чемпион Азии по вольной борьбе

4 место

Саарын

Певец и по совместительству артист Театра Олонхо.

3 место

Владимир Бояркин

На данном месте расположился известый виртуоз-аккордеонист.

2 место

Айсен Аммосов

Серебро достается хомусисту-виртуозу и талантливому артисту Айсену Аммосову

Гран-при

Василий Афанасьев

Известный стилист, человек-праздник, король светской жизни Якутска и просто хороший человек! 

Источник: ТОП-10 составлен по субъективному мнению составителей (на основе их оценочных суждений).
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