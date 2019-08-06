ТОП-10 красивых якутских мужчин

10 место Игорь Егоров Певец и спортсмен Игорь Егоров расположился на 10 месте. 9 место Михаил Гасанбалаев Известный в Якутии КВН-щик, а такж с недавнего времени — славный труженник в ДП-1. 8 место Сергей Шергин Самый креативный певец республики и по соместительству диамантер. 7 место Евгений Григорьев Временно исполняющий обязанности заместителя главы Якутска и финалист конкурса «Лидеры России». 6 место Leon Восходящая звезда якутской эстрады и мечта многих якутских девушек. 5 место Айаал Лазарев Знаменитый якутский спортсмен, чемпион Азии по вольной борьбе 4 место Саарын Певец и по совместительству артист Театра Олонхо. 3 место Владимир Бояркин На данном месте расположился известый виртуоз-аккордеонист. 2 место Айсен Аммосов Серебро достается хомусисту-виртуозу и талантливому артисту Айсену Аммосову Гран-при Василий Афанасьев Известный стилист, человек-праздник, король светской жизни Якутска и просто хороший человек!

Источник: ТОП-10 составлен по субъективному мнению составителей (на основе их оценочных суждений).

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