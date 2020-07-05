Топ-10 красивых памятников Якутска

Историю Якутска можно прочитать, обойдя его улицы, где установлены памятники. Мы собрали в подборке 10 красивых скульптур, украшающих наш город.

Памятник Дворнику

Установлен 9 сентября 2017 году, на площадке перед кинотеатром «Центральный». Авторы проекта — Михаил Чоччасов, Марина Рожина.

Памятник мамонтенку

Установлен 17 июля 2004 году напротив здания цирка в прилегающем сквере. Внутри скульптуры находится капсула с посланием к спортсменам будущего.

Памятник учителю

Был установлен 1 октября 2013 году. Проект «Памятник учителю» был инициирован и реализован руководителем Фонда поддержки образовательных учреждений Игорем Никитиным. Автор памятника якутский народный художник — Максим Павлов.

Скульптура собаки-копилки

Был установлен 14 октября 2017 году, в сквере ТРК «Туймаада». Авторы скульптуры — Айтал Коркин, Степан Алексеев.

Памятник Максиму Аммосову

Установлен в 1987 году перед домом-музеем им.М.К. Аммосова. Памятник представляет собой бюст, установленный на постамент. Бюст М.К. Аммосова выполнен из гранита. На лицевой грани постамента высечена надпись: «М.К. Аммосов 1897–1938». Автор: скульптор П.А. Захаров.

Памятник дружбы народов — Семёну Дежнёву, Абакаяде и их сыну Любиму

Был установлен 22 августа 2005 году на перекрёстке улиц Пояркова-Кирова. Автор памятника — народный художник Якутии, скульптор Максим Павлов.

Памятник якутскому снайперу

Был установлен 24 июня в сквере 202 микрорайона. Памятник олицетворяет собой подвиги Федора Охлопкова, Михаила Стрекаловского, Ивана Кульбертинова, Алексея Миронова, Дмитрия Гуляева, Егора Петрова и других великих снайперов.

Памятник основателю Якутска Петру Ивановичу Бекетову

Был установлен 27 сентября 2007 году. Расположен в одном из самых красивых мест Якутска — Московской набережной. Автор композиции — Афанасий Романов.

«Одуванчик. Три грации»

Скульптура «Одуванчик. Три грации» по известной картине заслуженного деятеля искусств Якутии, художника -живописца Андрея Чикачева. Был установлен 1 июня 2014 году на территории Дворца детского творчества.

Памятник Первосвятителю Иннокентию

Был установлен 23 сентября 2010 году перед зданием духовно-просветительского центра на улице Чернышевского. Святитель Иннокентий внес огромный вклад в развитии христианства на территории Якутии: были открыты новые храмы и часовни, начался перевод священных и богослужебных книг на якутский язык. При нем впервые было совершено богослужения на якутском языке, архиепископ сам служил молебен и читал Евангелие.