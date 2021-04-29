Тонна бензина от «Киэргэ» нашла своего хозяина!

Вернее, хозяйку. Ею стала Ирина, жительница города Якутска и постоянная покупательница ювелирной фирмы «Киэргэ».

Ювелирный торговый дом «Киэргэ» регулярно проводит акции по стимулированию покупательского спроса. В последний раз среди покупателей ювелирных изделий была разыграна тонна бензина.

Вчера вечером приз нашел свою хозяйку. Ею стала Ирина, которая родилась, выросла и по сей день живет в городе Якутске. Она автоледи, так что тонна бензина будет использована на личный автомобиль Ирины. Карту, по которой можно приобрести тонну бензина, вручила директор Ювелирного торгового дома «Киэргэ» Галина ПАВЛОВА.

В «Киэргэ» Ирина приобрела подвеску из белого золота с россыпью бриллиантов в подарок дочери. Эта покупка и стала призовой. Ирина призналась, что является постоянной покупательницей «Киэргэ», и бриллианты покупает только в этом торговом доме.