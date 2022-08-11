Томские студенты прошли практику у якутских газовиков

В 2022 году учащиеся двух томских высших учебных заведений вошли в отряд «Молодая магистраль», чтобы освоить рабочие профессии. Около месяца они проходили практику на объектах в трех филиалах компании «Газпром трансгаз Томск», в том числе и в Якутии – одном из регионов реализации Восточной газовой программы.

Бригаду «Молодой магистрали» в Ленском ЛПУМГ сформировали из студентов Национального исследовательского Томского политехнического и Томского архитектурно-строительного университетов.

– Такую школу жизни на исторических стройках прошли многие выдающиеся политики и руководители. Движение студенческих строительных отрядов уже не раз доказывало свой потенциал в наращивании кадровых резервов и воспитании граждански зрелой профессиональной элиты, – отмечает генеральный директор компании «Газпром трансгаз Томск» Владислав Бородин.

Учащимся рассказали о профессиях слесаря КИПиА и слесаря по ремонту технологических установок. На протяжении всего июля студенты получали практические знания. Они изучали особенности работы на производственном объекте. Перед молодыми людьми ставили разноплановые задачи, начиная от благоустройства земельных участков до помощи в подготовке производственных объектов к зиме.

На компрессорной станции «Иван Ребров» магистрального газопровода «Сила Сибири» студентов научили обслуживать главные элементы технологической обвязки, узлов подключения и агрегатных систем. Они выполняли регулировочные работы на технологическом оборудовании, участвовали в ремонте компрессоров и узлов газовых коммуникаций.

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По словам заместителя директора Ленского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» Алексея Шестакова, филиал заинтересован в работе строительных отрядов. Летом они оказывают хорошую помощь газовикам. В теплое время года на производстве всегда много хозяйственной работы. Управленцы присматриваются к потенциальным сотрудникам. Студенты, зарекомендовавшие себя с положительной стороны, после получения диплома могут быть приняты в штат.

Трудовой сезон для каждого строительного отряда не ограничивается работой. Будни сменяются активным творчеством. «Газпром трансгаз Томск» организовал для молодых людей экскурсии по достопримечательностям Ленска. Студенты участвовали в спортивных соревнованиях, ловили рыбу, играли в интеллектуальные викторины.