Томпонские дети получили подарки от депутата Виктора Лебедева
Виктор ЛЕБЕДЕВ всегда оказывает спонсорскую помощь родному Томпонскому району. Став народным депутатом, он еще больше внимания стал уделять данному вопросу. Самый долгожданный праздник для детей – это Новый год. Виктор Николаевич, исполняя мечту детворы, предоставил подарки для воспитанников реабилитационного центра “Светлячок”, Центра детского творчества и многодетных семей шести муниципальных образований, сообщает газета «Томпонский вестник — Томпо илдьитэ».
Воспитанникам реабилитационного центра Виктор Николаевич вручил подарки сам во время визита группы парламентариев Ил Тумэна во главе с председателем Петром ГОГОЛЕВЫМ.
Сегодня подарки от его имени многодетным семьям сел Крест- Хальджай, Мегино-Алдан и Кэскил вручили заместитель главы администрации Томпонского района Оксана НАЗАРЕНКО и исполняющая обязанности начальника отдела семьи и молодежной политики района Галина КАНАШОВА.
В Крест-Хальджае посетили три семьи. Григорий НЕУСТРОЕВ воспитывает пятерых детей. Сыновья Дьулустаан и Харысхан занимаются спортом. Старший активист, вице-президент школы. Харысхан борец, хапсагаист, также увлекается теннисом и бильярдом. Он воспитанник ДЮСШ имени Виктора Лебедева. Недавно за победу в “Веселых стартах” первую грамоту получил младший из братьев Эркин. Знаменитый земляк Виктор Лебедев их кумир.
В семье молодой мамы Иванны ЕФИМОВОЙ четверо детей, начиная от 10-летней Сайыыны и заканчивая 6-месячной Эллой. Младшей поставили диагноз “Гемангиома”. Мама с дочерью только что вернулись с лечения из Москвы. Семья рада, что все вместе встречают Новый год.
В Мегино-Алдане подарки вручили семьям КОГАСОВЫХ, ТАРАСОВЫХ и КОМИНЫХ. Все они многодетные. Снежана Когасова с мужем воспитывают восемь детей. Хозяйка семьи 22 ноября в городе Якутске была награждена орденом “Материнская слава” второй степени. Семье Когасовых также вручили подарок главы администрации Томпонского района Якова СТЕПАНОВА – кровать.
В селе Кэскил подарки депутата Виктора Лебедева вручили многодетным семьям КОМИССАРОВЫХ и КОЛЕСОВЫХ.
Также подарки народного избранника Виктора Лебедева отправят семьям сел Тополиное и Теплый Ключ.
Депутат Ил Тумэна Виктор Лебедев всегда оказывал и оказывает спонсорскую помощь району. Так, в 2018 году он подарил автомобиль УАЗ отдаленной от центра Охотперевозовской школе. Он выставляет призы на районных соревнованиях, помогает спортинвентарем Детско-юношеским спортивным школам.
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