Томпонская земля тепло встретила своего талантливого земляка

Завершились гастроли Национального театра танца по Томпонскому улусу с представлением творческого вечера «ДОЎУҺУОЛ ТОЙУГА» заслуженного артиста РС(Я), инструментовщика, аранжировщика Валерия Васильевича Ноенохова. Маршрут гастролей охватил населенные пункты Мегино-Алдан, Крест-Хальджай, Арыы Толоон, Ударник, Кэскил, поселок Хандыга. Выступления прошли с большим успехом и были приурочены Году памяти и славы в РФ, Году патриотизма в РС(Я) и творческой деятельности Валерия Васильевича – уроженца с. Крест Хальджай Томпонского улуса с презентацией фильма «ДОЎУҺУОЛ ТОЙУГА». Фильм создалрежиссер и оператор Национального Центра аудиовизуального наследия народов РС(Я) – Семен Семенов Андреев и рассказывает о творческом пути Валерия Васильевича.

Валерий Васильевич Ноенохов работает в оркестре национальных инструментов со дня его создания. Наряду с исполнительской деятельностью, он со студенческих лет пишет обработки, делает оркестровки, аранжировки произведениям для солистов оперного театра, театра эстрады, своего театра, тем самым пополняет репертуар оркестра.

Гала-концерт от начала до финала проходил под живую музыку -сопровождениеОркестра национальных инструментов под управлением дирижера, отличника культуры РС(Я) Анюты Ивановой. Прозвучали композиции, инструментовки и обработки песен и танцев, написанные артистом: «Таба» В.Ноева и В.Андросова, «Сайылык кыргыттара», «Кырдал кыыһа», «Попурри» А.Алексеева. В 2016 г. в Национальном театре танце состоялась премьера музыкально-хореографического спектакля «Манчаары». Музыку к спектаклю сочинили артисты оркестра Валерий Ноенохов, Егор Федотов, Афанасий Томский и главный дирижер Николай Петров. Зрители услышали и увидели картины «Каторга», «Побег», «Призыв», «Родной алаас», сочиненные Валерием Ноеноховым.

Каждый день концерт открывался с напева «Алгыс» самого самородка Сергея Зверева-Кыыл Уола, сочиненного композитором Василием Зыряновым в оркестровке Валерия Васильевича.

Гастроли прошли в канун первого весеннего праздника 8 Марта, и Оркестр посвящал прекрасной половине знаменитую песню «Подснежники» В.Протодьяконова, оркестрованную Валерием Ноеноховым.

Заслуженная артистка РС(Я) Алевтина Лукинова – муза Валерия Васильевича на протяжении четверти века исполняет песни, оркестрованные супругом. Она с большим вдохновением исполнила песни мелодиста В.Литвинова «Күөрэгэй», «Иэйии вальса», а также «Уруйдан умнуллубат куолас» Екатерины Захаровой, посвященный Сергею Звереву-Кыыл Уола, песня на мелодию Л.Бандеровой «Сэгэрбэр». Прекрасное впечатление, яркие эмоции оставили артисты балета дипломант международного конкурса Виолетта Ноговицына и заслуженный артист РС(Я) Владислав Попов. В их исполнении зрители увидели дуэт из спектакля «Манчаары», популярный танец «Северные картинки» в постановке А.Соловьева и др. Лауреат всероссийских и международных конкурсов Владимир Боярский, лауреат международного конкурса Виктор Винокуров—Дабайаан преподнесли виртуозную игру на баяне, исполнили именитые произведения якутских и российских композиторов, получили горячие аплодисменты и сорвали громкое БРАВО!!!

Не отстали от профессионалов и талантливые исполнители Баягантайского наслега: автор песен Юрий Кузьмин, ансамбль танца «Дьүкээбил» (рук. Л.Попова),детский образцовый ансамбль «Ойуу-бичик» (рук. Р.Трофимова). Присутствующие в зале с восторгом приняли своих земляков, украсивших свое выступление под настоящий оркестр.

В каждом селе после концерта зрители с восхищением, по-родственному чествовали Валерия Васильевича среди, которых родные, близкие, друзья детства, одноклассники, ветераны, работники культуры, участники художественной самодеятельности, представители интеллигенции. В столице района Хандыге за вклад в развитие музыкального искусства республики Валерия Васильевича был награжден нагрудным знаком «За вклад в развитие культуры и искусства Томпонского района», Благодарственным письмом Управления культуры и духовного развития Томпонского улуса, Благодарственными письмами и ценными подарками Баягантайского наслега, участков Үөгэн, Арыы Толоон, Мегино-Алдан, Музыкальной школы им. Л.Мекюрдянова с. Крест-Хальджай.

Довольны гастрольной поездкой артисты. В пути они любовались красотой природы, белоснежными просторами, познакомились с местными достопримечательностями, посетили музеи, преподнесли венок бюсту Героя Советского Союза Федору Охлопкову.

Артисты Национального театра танца выражают огромную благодарность жителям за гостеприимный и теплый прием, внимание, заботу, аплодисменты и желают каждому зрителю счастья в личной жизни, счастья в работе, бодрости, оптимизма и благополучия!