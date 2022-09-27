Десантник из Якутии награжден посмертно…

26-летний сержант Александр Телешев погиб 17 сентября 2022 года, выполняя боевое задание, сообщает газета «Алданский рабочий».

Он окончил томмотскую школу № 8, затем Южно-Якутский технологический колледж в г. Нерюнгри. В 2014 году был призван в армию, после срочной службы заключил контракт. Служил в разведроте ВДВ. Впервые в «горячую точку» попал в 2015 г., в 2019 г., после окончания боевой командировки в Сирийскую народную республику получил статус ветерана боевых действий. Был награжден несколькими медалями, а также знаком «Парашютист-отличник».

С первых дней СВО снова был направлен в зону боевых действий. За проявленную самоотверженность был награжден орденом Мужества. 17 сентября в ходе выполнения боевой задачи Александр погиб. Посмертно он награжден медалью «За отвагу» и вторым орденом Мужества. У бойца остались жена и годовалый сынишка. Прощание с Александром состоится в четверг в Томмоте. Скорбим…