Томмот отпраздновал день рождения

3 августа томмотцы отмечали 94-й день рождения своего города. Томмот, расположенный на живописном берегу горной реки Алдан, привлекает красотами якутской природы, чистым воздухом и славится приветливыми жителями. Многие томмотцы, уехавшие по разным причинам в другие города, с трепетом вспоминают уютные улочки, родные леса и прозрачную реку, разделившую город на две половины.

Праздничные мероприятия начались еще в первой половине дня. С 11 часов на спортивной площадке проходили состязания любителей футбола и пляжного волейбола. Ближе к обеду на центральном стадионе начали работать торговые ряды. Здесь можно было приобрести все для праздничного настроения: игрушки, воздушные шары, мыльные пузыри, светящиеся украшения и прочие атрибуты, а также сладости, шашлыки и напитки. Для детворы были организованы различные развлечения – батутные аттракционы, катания на самолетиках, поездах и машинках, игры и лотереи, в которых с большим азартом принимали участие и взрослые. Работала выставка музейных экспонатов и выставка-продажа якутских украшений и изделий ручной работы от томмотских рукодельниц. Гостям, пришедшим на праздник, предлагалось принять участие в акциях «Пожелания любимому городу» и «Дай пять обновляющемуся Томмоту». Томмотская городская больница провела акцию «ЗдравОсмотр», где каждый желающий мог сдать анализы и узнать уровень сахара и холестерина, а также измерить давление и получить консультацию врачей.

В 13.00 началась торжественная часть праздника, которую открыл глава города Александр Заверюха. К поздравлениям главы присоединился настоятель Ильинского храма города Томмота отец Вячеслав.

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Праздник продолжился концертом и поздравлениями от уже полюбившихся вокалистов города и приглашенных гостей: нас восхищали и радовали ансамбль «Кыталык» из Мегино-Кангаласского улуса, солист Виктор Белозеров, народный танцевальный ансамбль «Шармант», народный вокальный ансамбль «Нежность», вокальная группа «Жемчужное достояние Якутии», рок-группа «Антология рока» (г. Алдан); заслуженная артистка России Любовь Шепилина и вокальная группа «Маяковский» (г. Москва). Концерт привлек внимание публики разнообразием представленных музыкальных и танцевальных номеров, яркими костюмами и заводной музыкой. Зрители вознаградили артистов овациями, комплиментами и цветами.

Творческие жители города порадовали присутствующих своими успехами и талантами в конкурсах «Минута славы» и «Дача – вот удача».

Завершился праздничный день ярким салютом, озарившим ночное небо разноцветными красками.