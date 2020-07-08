Томмот — Нижний Бестях: Объем перевозок вырос на 45%

За первое полугодие 2020 году через Томмот – Нижний Бестях перевезено 522,3 тыс. тонн, что на 48% больше, чем за этот же период в прошлом году.

Наибольший рост демонстрируют перевозки по номенклатурам:

— прочие грузы – 104,4 тыс. тонн (+61%),

— контейнеры – 161,5 тыс. тонн (+54%),

— продовольственные грузы – 63,3 тыс. тонн (+46%),

— нефтепродукты – 209,8 тыс. тонн (+33%)

— метизы – 19,6 тыс. тонн (+51%)

— строительные грузы – 18,7 (+12%)

Всего по инфраструктуре АО «АК «ЖДЯ» перевезено 2,97 млн тонн грузов.

Напомним, что сегодня перевозка грузов до станции Нижний Бестях осуществляется в прямом сообщении с применением единого тарифа РЖД по прейскуранту 10-01 за весь путь следования, что существенно снижает финансовую нагрузку на транспортировку грузов.

По всем вопросам, касающимся заключения договоров, можно обратиться в службу транспортного обслуживания и логистики по телефону: 31-80-81, доб.7083 или 7081.