Томмот — Нижний Бестях: Объем перевозок вырос на 45%
За первое полугодие 2020 году через Томмот – Нижний Бестях перевезено 522,3 тыс. тонн, что на 48% больше, чем за этот же период в прошлом году.
Наибольший рост демонстрируют перевозки по номенклатурам:
— прочие грузы – 104,4 тыс. тонн (+61%),
— контейнеры – 161,5 тыс. тонн (+54%),
— продовольственные грузы – 63,3 тыс. тонн (+46%),
— нефтепродукты – 209,8 тыс. тонн (+33%)
— метизы – 19,6 тыс. тонн (+51%)
— строительные грузы – 18,7 (+12%)
Всего по инфраструктуре АО «АК «ЖДЯ» перевезено 2,97 млн тонн грузов.
Напомним, что сегодня перевозка грузов до станции Нижний Бестях осуществляется в прямом сообщении с применением единого тарифа РЖД по прейскуранту 10-01 за весь путь следования, что существенно снижает финансовую нагрузку на транспортировку грузов.
По всем вопросам, касающимся заключения договоров, можно обратиться в службу транспортного обслуживания и логистики по телефону: 31-80-81, доб.7083 или 7081.
+7 (999) 174-67-82