Томмот не теряет надежды

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Город Томмот подал заявку на Всероссийский конкурс малых городов и исторических поселений. Томмот уже участвовал в конкурсе в этом году вместе с городами Алдан, Ленск и Олекминск, но в отличие от них не одержал победу. На этот раз команда учла все замечания жюри, доработала заявку в части более предметного вовлечения жителей и уточнения экономических параметров, и подала заявку снова. Получит ли город федеральный грант на реализацию, будет известно 26 декабря.

«Мы очень сильно готовились к первому конкурсу: проводили встречи и флешмобы, много общались и обсуждали проект. До этого никто этим здесь не занимался и людям все это было в диковинку. Мы привлекали все слои населения — молодежь и старшее поколение — и в итоге не победили. Было очень обидно. Но эта ситуация вывела нас из зоны комфорта и заставила нас вновь подняться, работать и придумывать что-то новое. Мы собрались духом и подали заявку ещё раз. Даже если и в этот раз не повезёт, мы будем продолжать участвовать в различных программах дальше, всё равно будем побеждать и повышать уровень развития нашего города», — поделился глава города Томмот Александр САМАРСКИЙ.

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«Укулан» с эвенкийского языка переводится как «незамерзающий», как и само название города Томмот с якутского. Зона отдыха «Укулан» является прилегающей территорией будущего музея промышленности Южной Якутии. Инициатором строительства музея и главным интересантом территории выступает АО АК «Железные дороги Якутии». Будущая зона отдыха «Укулан» должна стать современным круглогодичным пространством, тесно связанным с историей города.

Реализация проекта разделена на два этапа. На территории первой очереди будет располагаться музей под открытым небом с экспонатами промышленной техники, посмотреть на которые можно будет с приподнятого над землей прогулочного променада, вдоль которого будут проходить железнодорожные пути. Козловой кран станет визитной карточкой нового пространства.

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Вторая очередь включает многофункциональные площадки активного отдыха: детские и спортивные площадки, скейт-парк, зону для массовых мероприятий, зону водного канала с колесом обозрения.

«В айдентике зоны отдыха «Укулан» отражены железная дорога — негласный символ города, а также краснокнижный цветок, который растёт в Томмоте — венерин башмачок. По проекту у нас получилась замечательная зона отдыха, где есть гостиница из старых вагончиков, смотровые и спортивные площадки, зоны для отдыха, танцев и концертов», — рассказал руководитель проекта и архитектурного бюро «Градо» Иван КЫЧКИН.

Территорию для будущей зоны отдыха выбрали сами жители. Она находится в центре Томмота в местности «Укулан». Сейчас территория пустует, раньше здесь находились кирпичный завод и звеносборка. Горожане уверены, новое место отдыха будет пользоваться популярностью, ведь рядом строится новый жилой район, расположены магазины, школа, стадион и другие учреждения.