Томас Андерс приехал на гастроли в Якутск… без багажа!

Единственный концерт Томаса АНДЕРСА, звезды 80-ых, анонсировали давно. И вот он, наконец, приехал. В сопровождении своего директора и шести музыкантов. Организаторы концерта встретили звезду в аэропорту.

Но… не обошлось без ложки дегтя. Авиакомпания «Аэрофлот» забыла багаж гастролеров в аэропорту Шереметьево, сообщил в соцсети Евгений ПРОКОПЬЕВ, ведущий концерта и давний фанат группы Modern Talking.

Естественно, это дополнительный стресс для артистов и организаторов гастролей. Тем не менее, с утра было заявлено, что концерт состоится в любом случае. Организаторы нашли в Якутске недостающие музыкальные инструменты, одежду и обувь для артистов.

Концерт сейчас продолжается.