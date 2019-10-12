12.10.2019
15:04
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Светская хроника

Томас Андерс пожелал выздоровления якутянину

После концерта Евгений ПРОКОПЬЕВ взял короткое интервью у Томаса АНДЕРСА.

Мировая звезда поделился впечатлениями о якутской публике и передал пожелания скорейшего выздоровления своему поклоннику Николаю Донскому.

Источник: SAKHALIFE.RU.
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