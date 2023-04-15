Тома Плотникова: Лаборант – сложная, но интересная профессия

Чтоб распознать название болезни,

Недугу чтоб поставить шах и мат,

Профессии, наверное, нет полезней,

Чем опытный и ловкий лаборант!

15 апреля отмечается Международный день специалиста по лабораторной диагностике. Мало кто знает об этом профессиональном празднике, и мало кто видит работу лабораторий медицинских учреждений, но сегодня все понимают, насколько она важна! Даже самому квалифицированному врачу для оценки состояния пациента требуются результаты анализов, поэтому от сотрудников лаборатории зависит здоровье человека.

Лаборатория Якутской городской больнице оснащена современным оборудованием, исследования проводятся на высококачественных реагентах. Также в клинической лаборатории регулярно проводится внутренний и внешний лабораторный контроль качества на правильность и воспроизводимость всех видов исследований. Тома Плотникова много лет работает заведующей лаборатории.

«Научиться всем тонкостям и премудростям этой работы наскоком не получится. Лаборант – сложная, но интересная профессия, обучению которой придется посвятить не один год. Торопливость – вообще не должна присутствовать в работе лаборанта. Нужно помнить, что за каждым выданным ответом стоит человеческая жизнь. Наша лаборатория оснащена современным оборудованием, исследования проводятся на высококачественных реагентах. В штате работают высококвалифицированные врачи-лаборанты, фельдшеры-лаборанты», — рассказывает Тома Петровна

Значение данной специальности в современной медицине стремительно возрастает. Функционирование лабораторной службы направлено на получение диагностической информации как основы для принятия решений на всех этапах лечебного процесса.

Уважаемые специалисты лабораторной диагностики поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем достижения непревзойденной точности результатов, реализации поставленных аналитических задач, успехов и крепкого здоровья! Спасибо за вашу работу! С праздником!