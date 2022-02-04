Толщина льда на реках Якутии выше нормы — будут заторы при ледоходе?

Толщина льда на реке Колыма у поселка Зырянки в Верхнеколымском районе составила 127 см, превысив норму на 47 см, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ТАСС.

Об этом агентству сообщил заместитель начальника гидрометеорологического центра Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вячеслав Шехиров.

«По состоянию на конец января на реке Колыме у поселка Зырянки толщина льда составляет 127 см при норме 80 см, толщина льда превышает норму на 47 см. В аналогичный период прошлого года толщина льда составляла 109 см. У города Среднеколымск толщина льда на реке Колыме составляет 90 см при норме 83 см», — приводятся его слова.

Вячеслав Шехиров отметил, что на реке Лене у гидропоста Сангар отмечается наибольшая толщина льда — 148 см при норме 141 см.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 31 января 2021 года толщина льда составляла 152 см», — уточнил собеседник ТАСС.

На реке Алдан у поселка Крест-Хальджай толщина льда составляет 112 см при норме 95 см. На реке Индигирка у поселка Чокурдах толщина льда составляет 134 см при норме 108 см.

«Образование заторов наиболее возможны на реке Лена — на территории Ленского, Намского районов, пригородов Якутска, Кобяйского района. На реке Алдан — в пределах Томпонского района, на Колыме — в пределах Верхнеколымского и Среднеколымского районов», — сказал Вячеслав Шехиров.

По его словам, интенсивное наращивание льда вызвано несколькими факторами.

«Установление ледостава в конце 2021 года произошло на 6-20 дней позже нормы. На данный момент высота снега на льду очень небольшая, снегозапасы на большей части территории республики около нормы и ниже нормы, что способствует быстрому намораживанию толщины льда», — сказал эксперт.

Как отметил Вячеслав Шехиров, январь текущего года получился гораздо теплее января 2021 года.

«У нас прохладно было только в первой декаде января, остальные декады были достаточно теплыми, выше нормы за счет выхода череды тихоокеанских циклонов. Поэтому у нас среднедекадная температура была выше нормы на 3-4 градуса», — заключил он.