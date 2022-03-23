23.03.2022
20:50
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Якутия

Толщина льда на реках Якутии ниже нормы

Почти на всех реках Якутии толщина льда фиксируется на уровне ниже нормы, однако это не гарантирует безопасное прохождение льда, сообщает тгк ЯКУТСК @YakutskRF. Толщина льда на реке Лене близ территории городского округа «Город Якутск» на разных участках ниже средней многолетней нормы, сказал Николай Егоров, начальник управления ГО и ЧС г. Якутска во время общегородской планерки.

«Паводок в Якутии никогда не будет простым — слишком у нас большая территория, разные условия на севере, на юге, на западе, на востоке. Все равно где-нибудь проблемы возникают. Вместе с тем хочу сказать, что пока по данным, которые мне дают специалисты, общий вывод один — толщина льда в целом меньше, чем обычно»,сказал Айсен Николаев. Он подчеркнул, что тонкий лед нередко становится причиной наводнений, поэтому расчистку русел и подготовку затороопасных участков в республике начали заблаговременно. «Последнее наводнение под Якутском в 2018 году было вызвано затором, который невозможно было взорвать или сдвинуть. Поэтому расслабляться мы не можем. Все работы проводятся, там, где надо, лед готовится к разрушению, завозятся взрывчатые вещества. Система функционирует нормально. Это ежегодная, но очень непростая работа для нас. Но наши службы готовы в прохождению весеннего паводка», — отметил глава республики.

Фото: News.Ykt.ru
Источник: @YakutskRF
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