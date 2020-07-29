Только выстрелы смогли остановить нарушителя

28 июля около 19:00 в ОМВД России по Мирнинскому району поступило сообщение о том, что на Ленинградском проспекте г. Мирный произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадавших нет. Виновник с места происшествия скрылся на автомобиле «Тойота-Харриер».

В течение часа разыскиваемая автомашина была замечена нарядом ДПС в одном из дачных массивов. На требования остановки транспортного средства, водитель не отреагировал. При этом задел служебный транспорт Госавтоинспекции.

Наряд ДПС начал преследование пытающейся скрыться автомашины, включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал. На неоднократные требования сотрудников полиции об остановке нарушитель не реагировал и продолжал движение на большой скорости, создавая угрозу жизни и здоровью граждан. В связи с этим полицейскими было принято решение применить огнестрельное оружие в соответствии с законом «О полиции», чтобы остановить транспортное средство путем его повреждения. Когда автомобиль выехал на дорогу, где не было людей и встречного транспорта, инспектор произвел один предупредительный выстрел в безопасном направлении, однако водитель продолжал не реагировать и продолжил движение. После чего инспектором ДПС было произведено 2 выстрела по колёсам автомобиля нарушителя. Водитель задержан.

Им оказался 33-летний житель г. Мирного. Телесных повреждений им не получено. Проведенное освидетельствование показало, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения – показания прибора 1,02 мг/л выдыхаемого воздуха (при допустимой погрешности 0,16 мг/л). Установлено, что данный гражданин не имеет водительского удостоверения, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения, в том числе за управление транспортом в состоянии опьянения. Дважды был осужден за повторное управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения по ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». В связи тем, что в действиях водителя усматриваются признаки аналогичного, ранее совершенного задержанным преступления материалы дела переданы следователю для проведения проверки.

Предварительно установлено, что собственник автомашины написал заявление об угоне. Он пояснил, что распивал спиртные напитки с другом, после чего последний без его ведома уехал на принадлежащей ему иномарке. По данному факту также назначено проведение проверки.