Только в Якутии сохранилась восточная популяция стерха

Национальный парк «Кыталык» в Якутии расширит сотрудничество с китайским природным заповедником по защите территорий гнездования и зимнего пребывания белых журавлей и других мигрирующих птиц. Соответствующий меморандум подписали сегодня представители государственного природного заповедника «Остров Врангеля», (осуществляет управление парком «Кыталык», — прим.ред.) и китайским национальным природным заповедником «Озеро Поянг».

«Поскольку птицы гнездятся на севере Якутии и зимуют на озере Поянг в Китае, мы ведём совместные научные исследования в рамках реализации международного проекта «Сохранение восточной популяции белого журавля». Согласно результатам последних исследований, выявлены положительные результаты: судите сами, 30 лет назад численность популяции составляла 3000 особей, сейчас – уже свыше пяти с половиной тысяч», – отметил глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ.

Директор Государственного заповедника «Остров Врангеля» Александр ГРУЗДЕВ отметил, что территория национального парка «Кыталык» является уникальным местом обитания краснокнижных видов. Особую ценность представляет единственно сохранившаяся восточная популяция стерха.

«Подписание меморандума позволит совершенствовать охрану и сохранение стерха с обеих сторон – от мест зимовок к местам размножения, а также упростит взаимодействие научных сотрудников России и Китая», – сказал Александр Груздев.

В данное время территория парка защищает около 70% восточносибирской популяции стерха, проводящей зиму на озере Поянг в провинции Цзянси в Китае: в национальном природном заповеднике «Озеро Поянг», а также в природном заповеднике «Наньцзишань».

Напомним, национальный парк «Кыталык» в Аллаиховском районе Якутии создан в рамках национального проекта «Экология» в 2019 году. Парк имеет федеральный статус и находится в управлении ФГБУ государственный природный заповедник «Остров Врангеля». Общая территория составляет 1,8 миллионов га.

Ещё в статусе республиканского ресурсного резервата, «Кыталык» был включен в список объектов Партнёрства Восточноазиатского-австралоазийского пролётного пути в 1997 году, в первую очередь в качестве ключевой территории гнездования стерха.