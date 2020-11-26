Только в 9 школах Якутска ведется очное обучение

На очередном заседании городского оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции 26 ноября руководитель Управления образования города Якутска Алексей Семенов проинформировал об организации образовательного процесса в подведомственных учреждениях.

По состоянию на 25 ноября в столице частично переведено на дистанционное обучение 13 школ, что составляет 25% от общего числа. Полностью на дистанционном обучении находятся 34 класса, из них по коронавирусной инфекции — 28 классов, по ОРВИ — 6 классов. Для 1 129 детей учебный процесс организован в дистанционной форме, всего в муниципальных школах обучается около 48,7 тыс. учащихся. Полностью на очном формате обучения находятся 9 школ, что составляет 17% от общего числа, в смешанной форме обучают в 43 городских школах.

«Все 63 детских сада сегодня, 26 ноября, работают, закрытых нет. Есть группы, закрытые на карантин в 10 детских садах Якутска, 15 групп — по причине ОРВИ, 2 группы — по коронавирусной инфекции, и 1 группа закрыта на карантин по ветрянке», — сообщил Алексей Семенов.