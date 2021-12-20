Только после вмешательства прокуратуры трое сирот получили ключи от квартир

После вмешательства прокуратуры Булунского района трое лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены жилыми помещениями

По поручению прокуратуры Республики Саха (Якутия) прокуратура Булунского района провела проверку соблюдения законодательства при обеспечении детей-сирот жильем.

Установлено, что трое сирот, проживающих на территории района, поставлены на учет лиц, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями. Однако в нарушение требований закона жилье им в установленный срок не предоставлено.

Для восстановления нарушенных прав лиц, нуждающихся в особой заботе государства, прокуратура Булунского района обратилась с исками в суд о предоставлении им благоустроенных квартир, отвечающих установленным требованиям.

После вмешательства прокуратуры сиротам вручены ключи от квартир, их жилищные права восстановлены.