20.12.2021
11:29
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Судебная хроника

Только после вмешательства прокуратуры трое сирот получили ключи от квартир

После вмешательства прокуратуры Булунского района трое лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены жилыми помещениями

По поручению прокуратуры Республики Саха (Якутия) прокуратура Булунского района провела проверку соблюдения законодательства при обеспечении детей-сирот жильем.

         Установлено, что трое сирот, проживающих на территории района, поставлены на учет лиц, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями. Однако в нарушение требований закона жилье им в установленный срок не предоставлено.

Для восстановления нарушенных прав лиц, нуждающихся в особой заботе государства, прокуратура Булунского района обратилась с исками в суд о предоставлении им благоустроенных квартир, отвечающих установленным требованиям.

После вмешательства прокуратуры сиротам вручены ключи от квартир, их жилищные права восстановлены.

Фото: ЯСИА
Источник: Марианна Рожина, старший помощник прокурора РС(Я) по взаимодействию со СМИ
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