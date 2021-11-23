23.11.2021
12:49
383
Образование
Только после проверки прокуратуры работникам образования оплатили проезд в отпуск
Прокуратура Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия) по сообщениям в социальных сетях провела проверку соблюдения трудового законодательства.
Установлено, что на территории района перед 54 работниками образования имеется задолженность по оплате проезда к месту использования отпуска и обратно в сумме более 2 млн рублей.
В целях защиты нарушенных прав граждан прокуратура внесла в адрес руководителя районного управления образования представление об устранении нарушений закона.
По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования задолженность по оплате проезда перед работниками погашена в полном объеме.
Фото: ЯСИА
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
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