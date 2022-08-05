Только на следующей неделе ветер развеет дым над Якутском — ЯУГМС

Татьяна Маршалик: Циклон с Китая принёс обильные дожди на юг Якутии

На территорию республики с Китая выходит глубокий южный циклон, который принёс обильные дожди на юг Якутии. Об этом сообщила заместитель начальника Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — начальник гидрометцентра Татьяна Маршалик.

«С циклоном с Китая связаны очень обильные дожди, которые начались в Нерюнгринском, на западе Алданского района и в Олекминском улусе. Это дожди продолжатся и будут очень сильными – до 50 миллиметров за 12 часов. По этим районам дано штормовое предупреждение. Завтра этот циклон будет оказывать влияние на восток Алданского района», – сказала Маршалик.

Задымленность от пожаров на границе Хабаровского края и Усть-Майского района над городом Якутском и центральными районами наблюдается практически всю неделю. Дым исчезнет, только если поменяется форма циркуляции – если жаркий гребень с выносом южного и юго-восточного воздуха поменяется, и воздух будет поступать с Охотского моря. По прогнозам это произойдёт в середине следующей недели.

Прошедшие в республике дожди понизили класс пожароопасности. К примеру, после значительных осадков с чрезвычайно высокого пятого класса до первого понизился классы пожароопасности в Нюрбинском улусе. Также до первого класса понизились классы пожароопасности в Вилюйском, Чурапчинском и других районах. Высокий класс пожароопасности будет сохраняться в Томпонском и Усть-Майским районах.

Тёплая и сухая погода установится в колымо-индигирских районах, так как жаркий фронт смещается туда.