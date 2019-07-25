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Толбонова: Прошу снисхождения к руководителю ансамбля «Сээдьэ»

В СМИ сообщалось, что по материалам прокуратуры республики возбуждено уголовное дело на руководителя Государственного эстрадно-фольклорного ансамбля народов Севера Республики Саха (Якутия) «Сээдьэ» из Нижнеколымского улуса. Внутренняя проверка, инициированная министерством культуры и духовного развития Якутии, выявила многочисленные нарушения. По ее итогам принято решение о ликвидации ансамбля.

Свое мнение по этому поводу отправила SakhaLife Надежда ТОЛБОНОВА, организатор культуры, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия).

 

Я прочитала в интернете статью о руководителе Государственного ансамбля малочисленных народов «Сээдьэ», она вызвала во мне тревогу.

Я не вправе судить о действиях министра, конечно, он прав, требуя отчёта от коллектива, каждый трудовой, творческий коллектив обязан отчитываться перед вышестоящим органом, отражая реальные дела.

И конечно, ответственность ложится на руководителе.

В данном случае обвиняют Э.П. КОЕПЕЧИНА в несоответствии отчёта за два последних года.

Э.П. Клепечин руководит коллективом более сорока лет и за это время им проделана огромная работа по сохранению и развитию культуры народов Севера.

Впервые о себе этот коллектив заявил в 1978 году, когда в нашей республике проходил фестиваль фольклора.

В нем принимали участие вокальные, танцевальные, инструментальные коллективы, исполнители фольклора, олонхосуты, тойуксуты, хомусисты.

В фестивале принял участие ансамбль «Сээдьэ», эти ребята из далёкого Нижнеколымского района, самого Крайнего Севера произвели фурор своим выступлением, они исполнили эвенские, юкагирские, чукотские песни в инструментальном сопровождении. Осмелюсь сказать, что впервые прозвучали северные песни во всей красе, в неповторимой манере пения, представив широкую палитру песенного фольклора, ведь юкагирское песенное творчество, а также песни местных чукчей были на грани исчезновения.

Молодой, талантливый Эдуард  Клепечин проделал огромную работу: собрал, записал, расшифровал, переложил на ноты, сделал аранжировки песенный фольклор олеринских тундровиков, чукотских оленеводов и рыбаков, северных эвенов.

Это был поистине титанический труд.

Этим самым он внёс неоценимый вклад в сохранение, пропаганду песенного фольклора северных народов, проживающих в Нижнеколымском улусе.

Эдуард Прокопьевич собрал вокруг себя талантливых исполнителей малочисленных народов, непременным условием было петь только на родном языке северных народов. Из числа участников вышло много талантливых исполнителей, певцов.

«Сээдьэ» стал первым ансамблем этнической музыки, его примеру стали следовать другие и стали появляться новые ансамбли северных народов.

Ансамбль «Сээдьэ» принимал участие во многих фестивалях и конкурсах, стал лауреатом Всероссийских, Всесоюзных фестивалей, он одним из первых коллективов выезжал за границу и знакомил с песенным фольклором северных народов, и зрители восторженно его принимали.

Ансамбль активно принимал участие в проводимых в республике мероприятиях, так, например, в тогда престижном фестивале «Мирный поет о мире» в городе Мирном, куда съезжались музыканты из России, ансамбль не только выступал, Э. П. Клепечин делился своим опытом с другими музыкантами, профессиональные музыканты восхищались его талантом.

Вскоре ансамблю «Сээдьэ» было присвоено почетное звание народный самодеятельный коллектив, а затем в 90 -ые годы он приобрел статус Государственного ансамбля малочисленных народов.

Это был оправданный и правильный шаг, ведь Нижнеколымский улус уникален тем, что там живут юкагиры, чукчи, эвены, северные саха, русские поморы. Государственный ансамбль «Сээдьэ » вдалеке от центра в п. Черский стал проводить огромную работу по возрождению, сохранению и дальнейшему развитию культуры народов Севера и в этом огромная заслуга руководителя Ансамбля Э. П. Клепечина как носителя культуры своего народа, музыканта, исполнителя, энтузиаста и патриота.

К сожалению, время не щадит наше здоровье, происходят разные изменения, которые влекут за собой различные проблемы, это случилось и с Э. П. Клепечиным. Но так хочется, чтобы проявили снисхождение к нему, учитывая огромный труд, вклад в культуру Севера и состояние его здоровья.

Этот коллектив должен быть сохранен, дальше вести деятельность, нести высокую миссию, которую успешно начал. Для этого надеемся, что наше Министерство культуры и духовного развития, а также общественность приложат свои усилия.

 

Источник: Надежда ТОЛБОНОВА, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия).
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