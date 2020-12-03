В Нюрбинском государственном передвижном драматическом театре состоялась первая читка пьесы в формате zoom-conference под руководством заведующей литературной частью Марии СЕМЕНОВОЙ. Артисты театра прочитали трехактную драму «Тойук, прерванный на поле брани» жительницы села Кеданда Вилюйского улуса, отличника просвещения РФ, Почетного ветерана системы образования РС (Я) ИВАНОВОЙ Ефросинии Егоровны. Читка произведения приурочена 75-летию Великой Победы и 80-летию основания II-го Нюрбинского государственного колхозного театра.

Автор Ефросинья Иванова посвятила свое произведение светлой памяти своего дяди – артиста II-го Нюрбинского государственного колхозного театра КОНСТАНТИНОВА Николая Христофоровича, призванного на фронт в августе 1942 года и пропавшего без вести в 1943 году. После читки состоялся разговор с автором пьесы, артисты театра и участники zoom-conference задали интересующие вопросы, высказали свои мнения и пожелания.