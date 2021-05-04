04.05.2021
16:25
185
Погода
Точный прогноз погоды в Якутске на среду
Завтра, 5 мая, в Якутске преимущественно без осадков, ветер северо-восточный 2-7 м/с, температура ночью +1+3°, днем +14+16°.
На западе, юге, местами в центре республики ожидается небольшой кратковременный дождь, на юге дождь с мокрым снегом, ветер умеренный, температура воздуха ночью -2,+3°, при прояснении -2,-7°, на севере -8,-13°, на побережье -12,-17°, температура воздуха днем +9,+14°, на востоке 6 мая до +16°, на севере, при осадках на юге, юго-западе +3,+8°, на побережье -1,-6°.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское УГМС
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
04.05.2021
16
04.05.2021
73
04.05.2021
173
04.05.2021
147
04.05.2021
194
04.05.2021
113
04.05.2021
274
04.05.2021
145
04.05.2021
136
04.05.2021
779
04.05.2021
151
04.05.2021
154
04.05.2021
499
04.05.2021
194
04.05.2021
571
04.05.2021
429
04.05.2021
385
04.05.2021
173
04.05.2021
591
04.05.2021
224
04.05.2021
337
04.05.2021
630
03.05.2021
747
03.05.2021
205
03.05.2021
700
03.05.2021
759
03.05.2021
924
03.05.2021
291
03.05.2021
5172
03.05.2021
349
03.05.2021
576
03.05.2021
340
03.05.2021
541
03.05.2021
7293
03.05.2021
451
03.05.2021
457
03.05.2021
8844
03.05.2021
665
03.05.2021
361
03.05.2021
807
03.05.2021
278
03.05.2021
1486
03.05.2021
763
03.05.2021
682
03.05.2021
828
03.05.2021
691
03.05.2021
541
03.05.2021
1290
02.05.2021
835
02.05.2021
852
02.05.2021
832
02.05.2021
548
02.05.2021
452
02.05.2021
322
02.05.2021
1876
02.05.2021
1916
02.05.2021
745
02.05.2021
2645
02.05.2021
685
02.05.2021
528
02.05.2021
478
02.05.2021
281
ТОП НОВОСТИ
03.05.2021
8846
28.04.2021
8036
03.05.2021
7296
28.04.2021
6714
03.05.2021
5175
28.04.2021
4941
01.05.2021
4616
01.05.2021
4327
29.04.2021
4104