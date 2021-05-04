Точный прогноз погоды в Якутске на среду

Завтра, 5 мая, в Якутске преимущественно без осадков, ветер северо-восточный 2-7 м/с, температура ночью +1+3°, днем +14+16°. На западе, юге, местами в центре республики ожидается небольшой кратковременный дождь, на юге дождь с мокрым снегом, ветер умеренный, температура воздуха ночью -2,+3°, при прояснении -2,-7°, на севере -8,-13°, на побережье -12,-17°, температура воздуха днем +9,+14°, на востоке 6 мая до +16°, на севере, при осадках на юге, юго-западе +3,+8°, на побережье -1,-6°.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Якутское УГМС

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх