21.08.2022
10:33
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Культура

Точно буолар! Полина Гагарина в Якутске

Сегодня, 21 августа звезда российской эстрады Полина ГАГАРИНА прилетела в Якутск из Абакана.

Вечером на стадионе «Туймаада» состоится обещанный концерт на обновленном, качественном оборудовании. Полина Гагарина славится своим голосом и качество звука на своих концертах. Дива пригласила якутян на свой долгожданный сольник.  

Фото: Организаторы концерта Полины ГАГАРИНОЙ.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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