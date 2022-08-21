Точно буолар! Полина Гагарина в Якутске

Сегодня, 21 августа звезда российской эстрады Полина ГАГАРИНА прилетела в Якутск из Абакана. Вечером на стадионе «Туймаада» состоится обещанный концерт на обновленном, качественном оборудовании. Полина Гагарина славится своим голосом и качество звука на своих концертах. Дива пригласила якутян на свой долгожданный сольник.

Фото: Организаторы концерта Полины ГАГАРИНОЙ. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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