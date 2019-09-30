Точку в споре поставил нож

Сотрудниками полиции установлено, что инцидент произошёл в квартире подозреваемой, где потерпевший и 27-летняя жительница г.Нерюнгри совместно распивали спиртные напитки. Во время застолья между собравшимися возник конфликт, в результате которого девушка нанесла ножевые ранения одному из гостей.

В отношении 27-летней гражданки возбуждено уголовное дело по п.«в» ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.