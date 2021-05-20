Точки роста: Дать равные возможности обучающимся

В рамках проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» по России создана федеральная сеть «Точек роста» — центров образования цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, а также для дополнительного образования обучающихся. Эти центры должны стать и так называемым «общественным пространством» для учеников, их родителей, учителей и даже местных жителей.

Что такое «Точка роста»? Центры «Точка роста» созданы на базе сельских школ и образовательных учреждений малых городов численностью населения до 60 тысяч и призваны обеспечить высокий уровень образования, дать равные возможности для обучения всех детей независимо от места их проживания. Главная цель – формирование у обучающихся необходимых навыков по предметам. Полная реализация проекта рассчитана на 5 лет.

Региональным оператором данного проекта в Республике Саха (Якутия) является АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II». Следует отметить, в республике созданы в каждом улусе от двух до пяти «Точек»» с наисовременнейшим оборудованием для обучения школьников. Вести занятия в «Точках роста» будут учителя физики, биологии и химии. Все наставники — тьюторы с 12 по 18 мая прошли специализированные онлайн-курсы в Академии Министерства просвещения Российской Федерации. Они и будут сопровождать образовательные маршруты учителей биологии, химии и физики, которым предстоит овладеть разными способами и методами использования оборудований «Точек роста», позволяющих организовать широкий спектр урочных и внеурочных видов деятельности.

А 17-18 мая в Москве на базе Академии состоялась очная часть «Курсов повышения квалификации тьюторов Центров естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста». Из нашей республики обучение прошли: Матаннанова Анна Николаевна, заведующая кафедрой естественно-научного образования; Данилова Мария Прокопьевна, учитель химии и биологии Октёмского НОЦ; Артемьев Василий Александрович , учитель физики СОШ №23 г.Якутска.

С 25 мая также на базе Академии Минпросвещения стартуют курсы для школьных учителей, которые с сентября начнут обучать детей в образовательных центрах «Точки роста». Из республики в них примут участие 267 учителей в дистанционном формате.

Таким образом, с сентября 2021 года на базе 111 школ республики начнут работать новые Центры «Точки роста» – специализированные учреждения образования естественнонаучного профиля. Основная цель данного проекта – обновление и модернизация материально-технических баз школ, чтобы в перспективе дети из удалённых населённых пунктов могли приобщиться к современным технологиям и расширять свой кругозор в части естественнонаучных знаний.

Деятельность центров нацелена, в первую очередь, на формирование современных компетенций и навыков детей в рамках реализации предметных областей «Биология», «Химия», «Физика».