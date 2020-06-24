Точки опоры: чем опасно плоскостопие и как помочь себе оставаться в движении

Официальная медицинская статистика Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) гласит, — больше половины населения Земли страдает плоскостопием. По данным ученых, из всего населения земного шара в разных странах плоскостопием страдают от 40 до 80% людей, из них 90% составляют женщины. Врачи называют плоскостопие болезнью цивилизации.

ЕПАНОВ Виктор Владимирович – травматолог-ортопед медицинского и СПА центра «Канти», кандидат медицинских наук, поделился с нами о том, почему плоскостопие должно вызывать беспокойство, как не допустить осложнений и сохранить здоровье ног.

Стопа является очень важной составляющей опорно-двигательного аппарата человека. Наша стопа – это уникальная часть нашего организма, которая выполняет рессорную, балансировочную, толчковую и рефлексогенную функцию.

Стопа имеет арочный свод, образуемый продольным и поперечным основанием. А ПЛОСКОСТОПИЕ – общий термин для обозначения нарушения биомеханики стопы и всей нижней конечности в целом в результате деформации её сводов.

Уплощение продольного свода стопы приводит к развитию продольного плоскостопия, а переднего отдела стопы — к распластанности переднего отдела стопы с вальгусной деформации первого пальца (так называемой «косточки»).

На ранних стадиях вальгусная деформация первого пальца стопы проявляется как сугубо эстетический дефект. При отсутствии корректирующих мероприятий вальгусная деформация первого пальца стопы может стать причиной гораздо более серьезных патологий: бурсита, артрита, артроза. Они, в свою очередь, требуют длительного сложного лечения, а в запущенных случаях — приводят к инвалидности.

А причиной таких проблем, как боли в стопах, мышцах голени, коленных и тазобедренных суставах, а также деформации позвоночника (сколиоз), может быть плоскостопие!

В диагностике и коррекции плоскостопия ключевым моментом является не только рентгенография стоп, но и плантография (возможность определения зон нагрузки на стопу). Диагностика с использованием аппаратно-программного комплекса «ДиаСкан», который появился в «Канти», позволяет одномоментно провести плантографию, подометрию и анализ рентгенограмм (сделанных в стандартных проекциях). Такой вид обследования позволит повысить точность и объективность диагностики состояния стопы, адекватность назначения лечения и ортопедического обеспечения нижней конечности, а в дальнейшем — оценить эффективность этого лечения и отдаленные результаты ортопедического обеспечения.

После проведения диагностики вы получите заключение с результатами обследования и рекомендациями по коррекции.

Таким образом, уделив должное внимание своим стопам, вам удастся избежать целого ряда проблем и осложнений со стороны опорно-двигательного аппарата.

Профилактика плоскостопия достаточно проста: носить удобную обувь с ортопедической стелькой и небольшим каблуком (до 4 см). Делать лечебную гимнастику, ходить босиком, плавать, ездить на велосипеде. Придерживаться диеты для снижения избыточного веса. Делать регулярно массаж стоп. Соблюдать режим труда и отдыха.

Своевременная консультация травматолога-ортопеда, современное диагностическое оборудование, возможности индивидуального подбора лечения (назначение стелек, изготовление ортезов, рефлексотерапии, специального массажа, физиотерапевтических процедур, ЛФК) позволяют правильно оценить состояние стоп, подобрать и корректировать процедуры в зависимости от динамики.

Будьте здоровы вместе с «Канти»!

Спасибо, Виктор Владимирович и с днем медицинского работника!

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