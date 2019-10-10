Точечную застройку в городах предлагают запретить

Якутска проблема точечной застройки касается самым непосредственным образом, давно превратившись в неразрешимую проблему.

Спикер Госдумы, единоросс Вячеслав ВОЛОДИН предложил создать совместную с правительством рабочую группу по совершенствованию законодательства в области строительства — в частности, он считает необходимым запретить точечную застройку в городах. Об этом он заявил на «правительственном часе» с вице-премьером Виталием МУТКО.

«Давайте примем решение запретить точечную застройку, чтобы высотки, с одной стороны, не уродовали исторические центры и те части городов, где нет высоток, — сказал спикер Госдумы. — А с другой стороны, мы людей убережём от проблем, потому что … у нас под эти высотки не рассчитаны ни вода, ни дороги, ни транспортное сообщение, нет мест в детских садах рядом с этими высотками, мест в школах и поликлиниках».

По словам Володина, при строительстве нужно исходить из сложившейся застройки, имеющихся систем водо- и теплоснабжения.

«А так получается: «сажаем» высотку, а воды нет на верхних этажах, тепла нет», — отметил председатель.

Он предложил правительству вместе с депутатами принять решения, которые позволят исправить многие проблемы.

«Давайте создадим рабочую группу, поставим конкретные сроки, — заявил Володин. — Будут разработаны законодательные инициативы в течение месяца, и мы с вами внесём соответствующие изменения».

По его словам, это позволит защитить федеральным законом людей от точечной застройки, серых схем в строительстве и проблем, которые возникают при строительстве домов в районах без инфраструктуры.

Виталий Мутко согласился с предложением создать рабочую группу.