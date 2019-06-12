«Тоҕус томтор оонньуута». Чурапча собирает топовых многоборцев!

Победитель получит отечественный внедорожник Нива.

15-16 июня в Чурапче, впрочем, как и в других улусах республики, пройдет районный ысыах. Одним из самых захватывающих моментов мероприятия традиционно станет турнир по национальному многоборью. «Тоҕус томтор оонньуута» памяти талантливого спортсмена, мецената, абсолютного чемпиона Игр Манчаары по национальному многоборью, обладателя номинации «Мистер Норд», лучшего спортсмена XX века по мас-рестлингу РС(Я) Степана Алексеева состоится в этом году в шестой раз.

Этот турнир за пять лет время стал одним из самых зрелищных и острых по конкуренции. В свое время его героями становились победитель, семикратный победитель Игр Дыгына Иван Белолюбский, многократный победитель турнира «Эр Бэрдэ» Ысыаха Олонхо Рустам Ксенофонтов, двукратный чемпион мира по мас-рестлингу Дмитрий Попов и еще дважды чемпион Игр Дыгына-2013 Любомир Николаев. Верхневилюйский боотур, кстати, является его первым и действующим победителем спортивной арены «Ма5аайы».

Как рассказал «Спорту Якутии» один из организаторов турнира, директор культурно-спортивного комплекса в Чурапче Михаил Степанов, в этом году арена «Тоҕус томтор оонньуута» также соберет солидный состав участников. По его словам, предварительное согласие на участие уже дали Любомир Николаев, мадьыны Дмитрий Попов, опытный многоборец из Намского улуса Антон Тойтонов, а также финалист Игр Дыгына, впоследствии отозвавший свое участие в турнире Ус Хатын, Владимир Федоров из Нюрбинского района.

Ну а Чурапчинский улус на домашней арене представят финалист Игр Дыгына Павел Друзьянов, борец вольник и хапсагаист, третий призер турнира «Тоҕус томтор оонньуута» Семен Аммосов и молодой многоборец Данил Николаев.

И наконец, на турнир в Чурапчу, возможно, прибудет трехкратный чемпион Игр Дыгына Егор Филиппов из Хангаласского улуса. Участие сильнейшего многоборца Якутии, безусловно, украсило бы турнир и придало бы еще более высокий статус.

Организаторы предстоящего турнира также добавили, что заявочная кампания на спортивное состязание еще продолжается. Победителей и призеров традиционно ждут большие призы. Победитель получит ключи от отечественного внедорожника «Нива», серебряный призер уедет на квадроцикле, а бронзовый медалист станет обладателем мотоцикла.

В программе турнира «Тоҕус томтор оонньуута» всего восемь видов состязаний: ох саанан ытыы (стрельба из лука), мас-рестлинг, хапса5ай, балаҕан нөҥүө таас быраҕыы (метание камня), бэрэмэдэйдээх сүүрүү (бег на время с грузом), тутум эргиир, кулун тардыы, 9 туос куобах, бэрэбинэ көтөҕүүтэ.