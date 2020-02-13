Трагедия в Якутии: Следком показал роковое ружье

Сегодня утром стало известно о трагедии, которая произошла в Сунтарском районе. Следком Якутии сообщает подробности.

Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению 54-летнего местного жителя в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов).

Предварительным следствием установлено, что в апреле 2019 года обвиняемый, находясь в охотничьей избушке, расположенном в 7 км от с. Усун-Кюель Сунтарского района, под пространством пола обнаружил охотничий самозарядный карабин модели «Вепрь» калибра 7,62 мм и патроны к нему в количестве 5 штук, оставшиеся после смерти его брата.

Не имея соответствующего разрешения на ношение и хранение огнестрельного нарезного оружия и патронов к нему, мужчина оставил оружие у себя для использования в личных целях, незаконно перевозил и хранил до мая 2019 года.

В ночь со 2 на 3 мая 2019 года мужчина на своей автомашине марки “УРАЛ” приехал к охотничьей избушке, употребил спиртные напитки и решил перенести карабин из автомашины в охотничью избушку на хранение, предварительно проверив заряженность ружья.

Он достал карабин, отвел затвор в крайнее заднее положение, тем самым дослал патрон в патронник и по неосторожности нажал один раз на спусковой крючок карабина. В результате произвел однократный выстрел, пуля которого попала в область левого бедра мужчины, который находился в жилой избе. Потерпевший получил огнестрельное сквозное пулевое ранение левого бедра и был госпитализирован в лечебное учреждение, где через несколько дней скончался от полученного ранения.

В ходе расследования обвиняемый вину в предъявленном обвинении признал полностью и раскаялся в содеянном. Он пояснил, что возил с собой оружие для защиты от возможного нападения хищных зверей.

Уголовное дело утвержденным с обвинительным заключением направлено в Сунтарский районный суд для рассмотрения по существу.

В порядке ч. 2 ст. 158 УПК РФ в ОМВД России по Сунтарскому району направлено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, по результатам рассмотрения которого приняты меры усиления контроля за порядком правил ношения, хранения и перевозки гражданами огнестрельного оружия и патронов.