13.06.2022
07:45
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Погода

То дождь идёт, то солнце жжёт, то ветер подпевает…

Сегодня самое жаркое утро +19° выдалось в Куйге (Усть-Янский район), в Верхоянске и Батамае +18°, в Депутатском +16°. Прохладно в Тяне (Олекминский район), там установилась нулевая температура. В Витиме и на Быковом мысе +4°, в Тикси, +6°, Ленске +7°, в Чокурдахе, Нюрбе, Олекминске и Алдане +8°, в Вилюйске +9°, передает Ulus.Media со ссылкой на ЯУГМС.

Небольшой, умеренный дождь на северо-западе, в южных, на востоке центральных районов, днем и на северо-востоке. В южных, Кобяйском районе дожди, местами сильные. Местами грозы, ветер при грозе в порывах местами до 15-18 м/с.

Температура ночью +8+13°, на западе, северо-западе, северо-востоке +3+8°, в арктических районах местами-2+3°. Температура днем +19+24°, при дожде +13+18°.

В Якутске утром +12°, небольшой кратковременный дождь, ветер юго-западный 6-11 м/с, днем +20+22°.

Фото: Афанасия Самойлова
Источник: Улус Медиа

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