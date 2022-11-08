То, что он смог выжить без стаи – чудо

Малыша случайно заметил житель села Арыктах Семен Захаров. Краснокнижная птица расхаживала по улице деревни. Обессиленного журавля приняла на временную передержку семья госинспектора ДБР Василия Эверстова. Кормят птицу рыбой 3 раза в день. Птица восстанавливается. «Надеемся на скорое воссоединение с сородичами, которые прилетят весной», — сообщает пресс-служба Минэкологии Якутии.

Фото: Соцсети Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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