08.11.2022
16:44
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Природа

То, что он смог выжить без стаи – чудо

Малыша случайно заметил житель села Арыктах Семен Захаров. Краснокнижная птица расхаживала по улице деревни.

Обессиленного журавля приняла на временную передержку семья госинспектора ДБР Василия Эверстова. Кормят птицу рыбой 3 раза в день. Птица восстанавливается.

«Надеемся на скорое воссоединение с сородичами, которые прилетят весной», — сообщает пресс-служба Минэкологии Якутии.

Фото: Соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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