08.11.2022
16:44
55
Природа
То, что он смог выжить без стаи – чудо
Малыша случайно заметил житель села Арыктах Семен Захаров. Краснокнижная птица расхаживала по улице деревни.
Обессиленного журавля приняла на временную передержку семья госинспектора ДБР Василия Эверстова. Кормят птицу рыбой 3 раза в день. Птица восстанавливается.
«Надеемся на скорое воссоединение с сородичами, которые прилетят весной», — сообщает пресс-служба Минэкологии Якутии.
Фото: Соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
08.11.2022
0
33
08.11.2022
0
111
08.11.2022
0
314
08.11.2022
0
324
08.11.2022
0
319
08.11.2022
0
400
08.11.2022
0
196
08.11.2022
0
365
08.11.2022
0
1611
08.11.2022
0
307
08.11.2022
0
781
08.11.2022
0
403
08.11.2022
0
975
08.11.2022
0
411
08.11.2022
0
314
08.11.2022
0
1263
08.11.2022
0
320
08.11.2022
0
168
08.11.2022
0
1123
08.11.2022
0
772
08.11.2022
0
224
08.11.2022
0
241
08.11.2022
0
1834
08.11.2022
0
353
08.11.2022
0
389
08.11.2022
0
1229
08.11.2022
0
20811
08.11.2022
0
298
08.11.2022
0
373
08.11.2022
0
1672
08.11.2022
0
1004
08.11.2022
0
10801
08.11.2022
0
1908
08.11.2022
0
790
07.11.2022
0
1490
07.11.2022
0
1439
07.11.2022
0
602
07.11.2022
1
590
07.11.2022
0
1058
07.11.2022
0
1270
07.11.2022
0
381
07.11.2022
0
3684
07.11.2022
0
1118
07.11.2022
0
1318
07.11.2022
0
50697
07.11.2022
0
730
07.11.2022
0
1871
07.11.2022
0
1246
07.11.2022
0
1096
07.11.2022
0
1305
07.11.2022
0
819
07.11.2022
0
874
07.11.2022
0
306
07.11.2022
0
396
07.11.2022
0
442
07.11.2022
0
1774
07.11.2022
0
1577
07.11.2022
0
1397
07.11.2022
0
486
07.11.2022
0
2348
07.11.2022
0
1997
07.11.2022
0
1680
07.11.2022
0
705
07.11.2022
0
534
07.11.2022
0
1841
07.11.2022
0
4905
07.11.2022
0
525
ТОП НОВОСТИ
07.11.2022
0
50662
08.11.2022
0
20783
05.11.2022
2
17116
08.11.2022
0
10793
06.11.2022
0
9922
05.11.2022
3
8821
03.11.2022
2
7633
07.11.2022
0
6671
06.11.2022
0
5757
03.11.2022
0
5520
Добавить комментарий