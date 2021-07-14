ТЛК-200 въехал в «Платц»

За минувшие сутки на территории г.Якутска и его пригородов зарегистрировано 3 ДТП, в результате которых пострадали 3 человека

13 июля в 13:35 дня на ул. Ойунского напротив д. № 26 г.Якутска 28-летний водитель автомашины «Тойота Королла Ранкс», выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «Тойота Хайс» под управлением 35-летнего водителя.

В результате происшествия водитель «Тойоты Королла Ранкс» получил закрытый перелом ребра.

Проведенное освидетельствование при помощи технического устройства «Алкотест», установило у водителя «Короллы» состояние алкогольного опьянения, результат анализа составил – 1,04 мг/л. Составлен административный материал по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Теперь ему грозит лишение права и штраф в размере 30 тысяч рублей.

13 июля в 13:39 дня в дежурную группу Батальона ДПС поступило сообщение о том, что на 13-м километре Намского тракта произошло столкновение двух транспортных средств.

По предварительной информации установлено, что около 13:30 46-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Ланд Крузер 200» не выдержал безопасную дистанцию между впереди следовавшим транспортным средством, в результате чего напротив дома №36/Д Намского тракта 13 км, совершил столкновение с автомашиной «Тойота Платц» под управлением 44-летней женщины.

В результате столкновения различные травмы получила водитель – женщина автомашины «Тойота Платц», назначено ей амбулаторное лечение.

13 июля в 16:23 в дежурную группу Батальона ДПС поступило сообщение о том, что на 5-м километре Покровского тракта сбили пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе.

Предварительно установлено, что около 16:20 минут 36-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Королла», следуя со стороны г. Якутска в сторону с. Хатассы, на 5-м километре Покровского тракта напротив дома №37, на нерегулируемом пешеходном переходе, совершил наезд на неустановленного пешехода — мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Прибывшая бригада скорой помощи осмотрела и увезла неустановленного пешехода в приёмный покой РБ№2 с тяжелыми травмами.

По всем фактам ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что следует выбирать безопасный скоростной режим и дистанцию. Дать рекомендации на все случаи невозможно, да и не нужно. Скорость должна соответствовать дорожной обстановке, условиям движения и индивидуальным особенностям водителя. К сожалению, многие водители не умеют правильно выбирать безопасную скорость. По статистическим данным Госавтоинспекции превышение и неправильный выбор скорости являются наиболее частыми причинами дорожно-транспортных происшествий. А ведут к этому лихачество, алкогольное опьянение, неправильное понимание дорожно-транспортных ситуаций, иллюзии при восприятии скорости движения и т. д.

Берегите себя и своих близких!