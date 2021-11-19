Титулованной лучнице земляки подарили крупную денежную сумму! 🏹

В Большом зале администрации Олекминского района состоялось онлайн-мероприятие «Встреча с чемпионом», в котором приняли участие главы ближних наслегов, молодежь города, учащиеся и тренеры сельских школ, общественность. Вели мероприятие глава района Николай Харбин, руководитель отдела спорта Гаврил Сивцев и руководитель отдела молодежи и семьи УКМС Галина Пенькова — об этом сообщает «Олекма»

После приветственных слов Николая Харбина состоялась торжественная церемония вручения прославленной землячке, дважды бронзовому призеру Паралимпийских игр в Лондоне и Токио, многократной чемпионке мира, Европы и России главной награды от имени Олекминского района — сертификата на сумму 1350000 рублей! В ответном слове Степанида Михайловна сердечно поблагодарила земляков за высокое признание ее спортивных достижений.

Затем началась видеоконференция с участием широкого круга олекминчан, которые выражали гордость и огромную радость от успехов Степаниды, желали дальнейших успехов. Задавали много вопросов, интересовались ее планами на будущее.

Были активны ученики Тянской школы, которая носит имя легендарного снайпера Ивана Кульбертинова, дедушки нашей Степаниды. Задавали вопросы профессионального характера и личного плана. Оказывается, вес одной медали — 450 граммов, почти полкило! И если собрать все медали, завоеванные Степанидой на всех соревнованиях различного уровня, то получится пуд с гаком, не меньше!

А количество своих медалей она и не знает. «Не считала, когда-нибудь подсчитаю», — просто отвечает чемпионка. Ее девизом являются верные слова: «Побеждает тот, кто побеждает себя!». И это действительно так, только высокая самоотдача, целеустремленность, воля к победе и природные олекминские снайперские гены помогают нашей Степаниде достигать таких высоких результатов. Побывав на родине, подышав воздухом родной Олекмы, зарядившись восторженными отзывами земляков, она вскоре вновь приступит к тренировкам. В январе предстоит участие в очередном чемпионате России, а дальше — время покажет, цель — Паралимпиада в Париже.

От имени всех олекминчан глава района пожелал Степаниде новых достижений. «Мы всегда будем поддерживать тебя, нашу гордость и звезду», — пообещал Николай Николаевич.

Завершилось знаковое мероприятие общим и индивидуальным фотографированием с чемпионкой.