Титулованная якутская красавица — работа в шоу Андрея Малахова

Якутянка Миссис Россия Мира классик (40+) Маргарита Максимова на одной из самых популярных телеплощадок страны! Как пишет сама красавица: «пока в качестве визажиста». Ток-шоу «Привет, Андрей» — вечерняя развлекательная передача канала «Россия-1». Гости, любимцы публики, приходят к Андрею Малахову, чтобы обсудить интересные подробности жизни, своей и чужой. О некороткой дороге в студию звезд @ ritamaximum подробно описала своим подписчикам. View this post on Instagram A post shared by Maximova Margarita (@ritamaximum)

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх