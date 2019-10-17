17.10.2019
20:33
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Желток
Титулованная красавица стала мамой!
Известная модель и обладательница титула «Мисс Евразия» Ольга ДУМАНСКАЯ стала мамой.
Об этом событии красавица сообщила сегодня, 17 октября на своей страничке в Instagram: «Я и не думала, что можно так любить. Наш долгожданный человечек».
О своей беременности Ольга Думанская сообщила своим подписчикам еще в июне, разместив фото со своим молодым человеком Дмитрием в Булусе и предъявив миру снимок УЗИ. И вот, радостное событие случилось.
Фото: Secret.Ykt.Ru и из соцсети.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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