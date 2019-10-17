Титулованная красавица стала мамой!

Известная модель и обладательница титула «Мисс Евразия» Ольга ДУМАНСКАЯ стала мамой.

Об этом событии красавица сообщила сегодня, 17 октября на своей страничке в Instagram: «Я и не думала, что можно так любить. Наш долгожданный человечек».

О своей беременности Ольга Думанская сообщила своим подписчикам еще в июне, разместив фото со своим молодым человеком Дмитрием в Булусе и предъявив миру снимок УЗИ. И вот, радостное событие случилось.