Титулованная красавица со своими боотурами уезжает из Якутии

Мисс Якутия – 2004, общественный деятель и многодетная мама Туйаара АЛААС сообщила в своем микроблоге в инстаграм, что уезжает с семьей за пределы республики.

— В прошлом месяце я решила принять участие в конкурсе на амбассадора компании @timanani_nedv и стала частью этой прекрасной команды. Подумала почему бы и нет.

Что значит быть амбассадором компании?

Рассказывать о компании, об их новостях, изучать новое для меня направление риелторского дела. Мне очень нравится сама @anastasiia_timanani и то, как она занимается бизнесом, продвижением своих умений, опыта и знаний — это очень круто. Мне хочется у неё научиться этому. Так что подписывайтесь на @timanani_nedv и находите самые выгодные предложения для жизни и инвестиций.

После публикации поста о покупке недвижимости в Краснодарском крае, многие стали задавать вопросы о нашем переезде туда.

И вот вторая часть новости — да, мы через пару недель уезжаем в этот край с детьми продлевать себе лето, осень, теплую погоду. На какой срок неизвестно, просто мы решили попробовать внести в нашу жизнь большие перемены. В связи с этим у меня на @its.alaas.sale идет распродажа вещей от одежды, обуви до мебели. Вы можете найти там вещи, которые возможно пригодятся в быту.

Что будет дальше покажет время. Немного страшно, а точнее страшно интересно что нас ждет впереди и где мы окажемся через полгода. На выбор у нас несколько городов. Но для начало Краснодарский край, закаты Черного моря, свежие фрукты для моих боотуров и морской воздух для наших легких после тяжелого дымного якутского лета.

Билеты куплены, квартира забронирована, чемоданы заказаны еще месяц назад. Решились мы на переезд еще зимой и осень — прекрасное начало новой жизни.

Онон оннук 🤗☺️

Напомним, что в начале года Туйаара Алаас закрыла свой сайт «Кэрэ Куо».

Что ж, пусть на новом месте все удачно сложится у известной якутской семьи.