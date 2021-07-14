14.07.2021
16:38
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Светская хроника
Титулованная красавица снялась в горячей фотосессии!
Титулованная красавица, Мисс Якутия – 2004, общественный деятель, тренер по йоге и многодетная мама Туйаара АЛААС показала фолловерам кадры из недавней фотосессии.
— Прошла очень горячая, необычная, стильная съёмка. Фотографии настоящий глянец. Всегда хотела попробовать себя в таких образах, — призналась Туйаара.
Образ @svetlana_khovrova
Фотограф @tuyara_photo
Макияж и волосы @alenasmnva
Подписчики звезды не скупятся на комплименты: «Красавица», «Шикарная», «Роскошная», «Как всегда неотразима!».
Фото: из соцсети
Источник: https://www.instagram.com/p/CRMFuTZifUT/
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