14.07.2021
16:38
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Светская хроника

Титулованная красавица снялась в горячей фотосессии!

Титулованная красавица, Мисс Якутия – 2004, общественный деятель, тренер по йоге и многодетная мама Туйаара АЛААС показала фолловерам кадры из недавней фотосессии.

 — Прошла очень горячая, необычная, стильная съёмка. Фотографии настоящий глянец. Всегда хотела попробовать себя в таких образах, — призналась Туйаара.

Образ @svetlana_khovrova

Фотограф @tuyara_photo

Макияж и волосы @alenasmnva

Подписчики звезды не скупятся на комплименты: «Красавица», «Шикарная», «Роскошная», «Как всегда неотразима!».  

Фото: из соцсети
Источник: https://www.instagram.com/p/CRMFuTZifUT/
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