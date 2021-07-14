Титулованная красавица снялась в горячей фотосессии!

Титулованная красавица, Мисс Якутия – 2004, общественный деятель, тренер по йоге и многодетная мама Туйаара АЛААС показала фолловерам кадры из недавней фотосессии. — Прошла очень горячая, необычная, стильная съёмка. Фотографии настоящий глянец. Всегда хотела попробовать себя в таких образах, — призналась Туйаара. Образ @svetlana_khovrova Фотограф @tuyara_photo Макияж и волосы @alenasmnva Подписчики звезды не скупятся на комплименты: «Красавица», «Шикарная», «Роскошная», «Как всегда неотразима!». View this post on Instagram A post shared by Туйаара Алаас (@tuyaara.alaas)

Фото: из соцсети https://www.instagram.com/p/CRMFuTZifUT/ Источник:

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