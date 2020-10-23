23.10.2020
11:55
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Коронавирус

Титулованная красавица Якутии победила ковид!

Сегодня, 23 октября Наталья ЛУКЬЯНОВА, пресс-секретарь АО ЛОРП разместила это фото в соцсети и написала:

 — Как-нибудь напишу историю своей болезни.

Многочисленные френды поздравляют Наталью с выздоровлением и выходом на работу.

Наталья Лукьянова — известный журналист, обладательница титула «Миссис Якутия» — 2012, финалистка конкурса «Миссис Россия» — 2012, на котором заняла почетное четвертое место.

Фото: Из соцсети.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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