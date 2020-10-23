23.10.2020
11:55
272
Коронавирус
Титулованная красавица Якутии победила ковид!
Сегодня, 23 октября Наталья ЛУКЬЯНОВА, пресс-секретарь АО ЛОРП разместила это фото в соцсети и написала:
— Как-нибудь напишу историю своей болезни.
Многочисленные френды поздравляют Наталью с выздоровлением и выходом на работу.
Наталья Лукьянова — известный журналист, обладательница титула «Миссис Якутия» — 2012, финалистка конкурса «Миссис Россия» — 2012, на котором заняла почетное четвертое место.
Фото: Из соцсети.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
23.10.2020
77
23.10.2020
192
23.10.2020
264
23.10.2020
142
23.10.2020
269
23.10.2020
106
23.10.2020
115
23.10.2020
199
23.10.2020
136
23.10.2020
161
23.10.2020
348
23.10.2020
289
23.10.2020
400
23.10.2020
185
23.10.2020
666
23.10.2020
313
23.10.2020
500
23.10.2020
650
22.10.2020
865
22.10.2020
690
22.10.2020
1338
22.10.2020
940
22.10.2020
593
22.10.2020
778
22.10.2020
722
22.10.2020
605
22.10.2020
434
22.10.2020
588
22.10.2020
329
22.10.2020
361
22.10.2020
406
22.10.2020
1157
22.10.2020
570
22.10.2020
381
22.10.2020
446
22.10.2020
408
22.10.2020
563
22.10.2020
2560
22.10.2020
1622
22.10.2020
628
22.10.2020
524
22.10.2020
1053
22.10.2020
1397
22.10.2020
1174
22.10.2020
425
22.10.2020
1040
22.10.2020
1178
22.10.2020
886
22.10.2020
572
22.10.2020
494
22.10.2020
1219
22.10.2020
473
22.10.2020
2460
22.10.2020
471
22.10.2020
2656
22.10.2020
854
21.10.2020
1613
21.10.2020
471
21.10.2020
540
21.10.2020
451
21.10.2020
494
ТОП НОВОСТИ
19.10.2020
4702
19.10.2020
4683
18.10.2020
4153
20.10.2020
3717
20.10.2020
3653
19.10.2020
3389
21.10.2020
2875
17.10.2020
2851
20.10.2020
2718