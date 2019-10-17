Тираж книги «Тайная история саха» — II прибыл в Якутск

Сегодня, 17 октября в Якутск прибыл тираж второго издания книги «Тайная история Саха». Об этом SakhaLife сообщил автор книги Афанасий НИКОЛАЕВ, кандидат исторических наук и общественный деятель.

Тираж был опубликован в типографии Горноалтайска, и только что прибыл в Якутск. Книга в твердом глянцевом переплете, объем 111 страниц.

Напомним, что первое издание научно-популярной книги «Тайная история саха» было в национальном книжном издательстве «Бичик» в 2015 году и вызвало большой общественный резонанс.

Второе издание дополнено, снабжено новыми сведениями, отмечает Афанасий Алексеевич.

«Тайную историю саха» — II можно приобрести только у автора, а также во время презентации книги в Якутске и в улусах республики. В силу небольшого тиража в книжных магазинах свободной продажи издания не будет. Тираж составил всего 1 тысячу экземпляров, так что книга станет раритетом.

Как сообщил Афанасий Алексеевич, 70 книг остались в типографии Горноалтайска. 50 книг пойдут на подарки. Уже поступило свыше 700 заявок на приобретение книги. Автор будет реализовывать их в своем офисе 18, 19 и 20 октября по предварительно поданным заявкам.

Заявки на книгу можно отправить по ватсапу 89142872517 и электронной почте nicaf@mail.ru).

Так же желающие могут приобрести другие книги Афанасия Николаева – «Уроки Алексея Кулаковского», «Сталин – Маршал Победы», «Саха кэпсээбэт кистэлэнэ» (якутская версия «Тайной истории Саха» и карту с генеалогией тюрков и Чингисхана.